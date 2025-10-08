Российские дилеры предлагают новые Skoda Karoq 2025 года со скидками до 500 тысяч рублей

В 2023 году на российском рынке начался активный импорт новых Skoda Karoq, произведённых совместным предприятием SAIC-Volkswagen в Китае. Летом этого года на популярных онлайн-площадках уже появлялись единичные предложения на автомобили 2024 года выпуска, стоимость которых начиналась от 3,4 млн рублей.

Сейчас ситуация заметно изменилась: число объявлений о продаже Skoda Karoq увеличилось до сотни. Как выяснила редакция CarsWeek.ru, в Россию поступила масштабная партия кроссоверов 2025 года производства. Эти автомобили доставляются из Казахстана, где их собирает компания Allur, что подтверждается соответствующей надписью на задней части автомобиля.

Стоимость новых Skoda Karoq в России теперь стартует от 4,5 млн рублей. Минимальную цену предлагает один из дилеров Московской области. Предусмотрены и скидки: до 250 000 рублей можно получить при покупке в кредит, еще столько же — по программе трейд-ин. Таким образом, максимальная выгода для покупателя может составить 500 тысяч рублей. Наиболее дорогие версии кроссовера достигают 4,7 млн рублей.

Все автомобили Skoda Karoq 2025 года оснащаются бензиновым двигателем объёмом 1,4 литра мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической коробкой передач и передним приводом.

Версия SportLine за 4,5 миллиона рублей включает широкий набор опций: фронтальные и боковые подушки безопасности, систему контроля усталости водителя, подогрев лобового стекла, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателей, рулевого колеса и всех сидений. Кроме того, кроссовер комплектуется 18-дюймовыми дисками, рейлингами, тонированными стёклами, отделкой салона экокожей, голосовым управлением, системой кругового обзора, цифровой приборной панелью и электроприводом багажной двери.



Фото: Carsweek.ru

В продаже также представлена комплектация SportLine II. У этой версии отсутствуют некоторые функции, присутствующие в SportLine: камеры кругового обзора, система автоматической парковки, панорамная крыша и кресла с поясничной поддержкой не предусмотрены.

Российские владельцы Skoda Karoq советуют проводить антикоррозийную обработку автомобиля, особенно если эксплуатация осуществляется в регионах с суровыми климатическими условиями. В целом, модель получает положительные отзывы у отечественных автомобилистов.



Фото: Carsweek.ru

Напомним, ранее портал сообщал о начале продаж в России «параллельных» Skoda Superb по цене от 4,28 млн рублей.

Фото: auto.ru