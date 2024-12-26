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Дилеры в России отказываются работать с китайскими марками-аутсайдерами

Российские дилеры отказываются от китайских автопроизводителей из-за проблем с сервисом и маркетингом. Продажи электромобилей Skywell также снижаются из-за завышенных цен и низкой узнаваемости марки.
РедакцияР
Редакция
26.12.2024, 09:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Российские дилеры начинают отказываться от сотрудничества с некоторыми автопроизводителями из КНР. Так, одна из петербургских компаний перестала строить бизнес в партнерстве с Livan и Kaiyi, передает издание «Фонтанка». И такое решение сегодня принимают многие петербургские дилеры. Их не устраивает, что китайцы не готовы вкладываться в сервис и маркетинг.

А ещё продажам некоторых китайских марок мешает низкая узнаваемость. При этом сами китайские компании мало работают над решением этой проблемы. Российские представительства стараются в меру своих возможностей, но у них изначально мало полномочий от головных офисов, говорят участники рынка.

Электромобили и гибриды Skywell тоже показали низкие продажи. Автоэксперт Михаил Попов, который работал с этим автобрендом, указал на почти полное отсутствие активности по продвижению марки и завышенные цены.

Компания позиционировала свои модели как премиальные - отсюда и цена в 4-4,5 миллиона. На деле же автомобили были ближе к конкурентам с обычными моторами, что на миллион дешевле.

Ранее стало известно, что складских запасов китайских машин в России должно хватить минимум до апреля.

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