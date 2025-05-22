Остатки автомобилей 2023 и 2024 годов: сколько они продержатся и будут ли скидки

Возможно, одной из причин сбоев в автомобильной индустрии является излишнее заполнение импортных и дилерских складов. По мнению специалиста Бориса Беленького из компании Carcraft, запасов автомобилей хватит еще на 4 месяца при сохранении текущих темпов продаж.

Илья Петров, директор розничных продаж в компании АГ «Авилон», высказал мнение о состоянии рынка. Он подчеркнул, что доля автомобилей прошлых лет на рынке не превышает 7–9%. Основное количество машин на складах импортеров и дилеров представляют собой автомобили 2024 года выпуска.

По оценке экспертов, автомобили 2023—2024 годов сегодня составляют около 60–67% общего запаса. Илья Петров добавил, что в настоящее время покупателям предлагаются различные модели автомобилей с щедрыми бонусами и специальными условиями, которые могут привлечь внимание.

Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей в компании «Рольф», также обратил внимание на наличие автомобилей прошлых лет на складах. Примерно 70% запаса составляют машины прошлого года, в то время как модели 2023 года составляют не более 10%. Он упомянул, что данная категория авто, ввезенная параллельно, не является наиболее востребованной на данный момент.

Согласно Николаю Иванову, разнообразие комплектаций автомобилей на складах не имеет четкой системы. Он отметил, что спрос и наличие на складах определяют, будут ли применяться скидки на ту или иную модель. Год выпуска автомобиля все менее важен для российских потребителей при выборе авто. Например, машины, пролежавшие на складе 4 года, могут потребовать технического обслуживания, но в России это не становится проблемой.

По данным компании «Автомаркетолог», продажи автомобилей в апреле 2025 года сократились на 26% по сравнению с аналогичным периодом года назад. Доля китайских машин в апреле составила 55%, включая такие марки как Lada, Haval, Chery и Geely. Генеральный директор компании Татьяна Акимова прогнозирует, что в этом году в России будет продано около 1,1–1,2 млн новых автомобилей.