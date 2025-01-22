Дилеры раскрыли информацию о наличии электромобилей и гибридов

На рынке электромобилей и гибридов еще продолжают присутствовать автомобили, приобретенные до изменения ставок утилизационного сбора, произошедшего с начала 2025 года. По мнению директора компании "Авилон Электро" Сергея Мелюха, данный запас, скорее всего, будет полностью распродан в первом полугодии текущего года. По словам Мелюха, по мере сокращения количества таких машин их цена будет стремиться к уровню ввозных моделей 2025 года, учитывая общие тенденции на рынке.

Глава пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев отмечает, что количество ввезенных в Россию электромобилей и гибридов относительно невелико по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания. Это связано в первую очередь с низким спросом и, как следствие, ограниченными поставками. По мнению Ковалева, цены на такие автомобили будут зависеть от уровня спроса. Например, дилеры стараются распродать электромобили ORA со скидками до 600 тысяч рублей, несмотря на увеличение утилизационного сбора.

Генеральный директор ГК "АВТОДОМ" Андрей Ольховский подчеркивает, что сложно оценить остатки электромобилей и гибридов из-за их поступления в Россию, главным образом, из Китая и часто в результате частных импортных схем. По его словам, объем излишков, вероятно, хватит на 4-5 месяцев, так как некоторые модели имеют невысокую востребованность. Однако гибриды, на которые ранее действовала льготная ставка утилизационного сбора, попадают в категорию товаров с ограниченным объемом, который, по мнению Ольховского, продастся не менее чем за 4 месяца.

Директор департамента новых автомобилей компании "РОЛЬФ" Николай Иванов отмечает, что продолжительность остатков электромобилей и гибридов, приобретенных перед повышением ставок утилизационного сбора, будет в первую очередь зависеть от спроса. Иванов отмечает, что электромобили и гибриды относятся к категории дорогих машин, причем премиальный сегмент остается стабильным. Тем не менее, спад спроса обычно наблюдается в январе из-за отпусков потенциальных покупателей. По данным Иванова, уже начинается активизация контрактов с брендами премиум-класса, такими как Porsche, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz. Он отмечает, что на январь-февраль остатков хватит, однако сохранение цен связано с закупками по старым тарифам утилизационного сбора.

О возможном начале продажи электромобилей и гибридов 2025 года и последующем росте цен читайте в рубрике "Вопрос эксперту".