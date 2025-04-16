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Дилеры рассказали о высоких продажах автомобилей Solaris в России

Рост продаж Solaris в марте: аналитики выявили причины. Solaris KRS и Solaris KRX 2025, выгодные условия и популярные модели Kia и Hyundai.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.04.2025, 13:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В марте продажи автомобилей Solaris выросли почти в девять раз, утверждают аналитики. Дмитрий Макарычев из компании «Авилон SOLARIS» связывает повышенный интерес россиян к этой марке с успешным пополнением модельного ряда. В марте на рынок поступили автомобили Solaris KRS и Solaris KRX 2025 года, на которые было ожидание у многих покупателей. Кроме того, на эти модели распространяется скидка до 200 тысяч по программе трейд-ин, предлагается специальная рассрочка и выгодные ставки по долгосрочным кредитам.

В пресс-службе компании «АвтоСпецЦентр» пояснили, что рост популярности Solaris в марте обусловлен корректировкой модельного ряда и улучшенными условиями гарантийного обслуживания. Также на успех Solaris повлияло снижение продаж китайских автомобилей.

Еще одной причиной успеха Solaris стало доверие россиян к маркам Kia и Hyundai, так как именно на их базе производятся автомобили Solaris. Например, модель Solaris HC, которая является бестселлером, представляет собой кроссовер Hyundai Creta, хорошо известный российским автолюбителям.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что Hyundai Solaris стал лидером по числу запросов на онлайн-проверку истории автомобиля.

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