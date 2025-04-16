Дилеры рассказали о высоких продажах автомобилей Solaris в России

В марте продажи автомобилей Solaris выросли почти в девять раз, утверждают аналитики. Дмитрий Макарычев из компании «Авилон SOLARIS» связывает повышенный интерес россиян к этой марке с успешным пополнением модельного ряда. В марте на рынок поступили автомобили Solaris KRS и Solaris KRX 2025 года, на которые было ожидание у многих покупателей. Кроме того, на эти модели распространяется скидка до 200 тысяч по программе трейд-ин, предлагается специальная рассрочка и выгодные ставки по долгосрочным кредитам.
В пресс-службе компании «АвтоСпецЦентр» пояснили, что рост популярности Solaris в марте обусловлен корректировкой модельного ряда и улучшенными условиями гарантийного обслуживания. Также на успех Solaris повлияло снижение продаж китайских автомобилей.
Еще одной причиной успеха Solaris стало доверие россиян к маркам Kia и Hyundai, так как именно на их базе производятся автомобили Solaris. Например, модель Solaris HC, которая является бестселлером, представляет собой кроссовер Hyundai Creta, хорошо известный российским автолюбителям.
Ранее сообщалось, что Hyundai Solaris стал лидером по числу запросов на онлайн-проверку истории автомобиля.