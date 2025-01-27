Лучшие марки электромобилей и гибридов, по мнению дилеров

Большой интерес в российском автомобильном секторе вызывают электромобили и гибридные автомобили от известных мировых брендов, таких как Lixiang, Zeekr, Avatr и другие. По мнению директора компании "Авилон Электро" Сергея Мелюха, предпочтение покупателей склонится к моделям, которые поставляются официально. Например, новый ROX 01 может стать конкурентом для Lixiang, в то время как Avatr будет вступать в схватку с бестселлером Zeekr.

Однако, глава пресс-службы ГК EXPOCAR Александр Ковалев выразил опасения по поводу появления новых барьеров, таких как утилизационный сбор. Он утверждает, что это может замедлить внедрение электромобилей и гибридов на российском рынке. Утилизационный сбор может серьезно повлиять на цены автомобилей премиум-класса, таких как ROX Motor, Exlantix и Avatr, и сделать их менее конкурентоспособными. Кроме того, появление новых моделей сталкивается с конкуренцией на рынке путем параллельного импорта.

Согласно директору департамента новых автомобилей компании "РОЛЬФ" Николаю Иванову, в ближайшее время на российском рынке появятся новые бренды, такие как ROX, Polestone, Lync & Co, Exlantix. Также компания Chery запустит гибридную версию своего флагманского кроссовера Tiggo 9. Кроме того, ожидается выход полностью электрической модели от Geely. Эти события являются значимыми для автомобильной отрасли страны.

Будущее рынка электромобилей и гибридов в России остается под вопросом. Каким будет спрос на автомобили 2025 года выпуска и как изменятся цены – обо всем этом можно узнать в нашей рубрике «Вопрос эксперту».