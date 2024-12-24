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Судьба испытывающего трудности китайского бренда Jidu в России: что рассказал дилер

Jidu Auto несет финансовые трудности, но сохраняет позицию на российском рынке. Дилеры начали продажи кроссоверов Robocar 01 с запасом хода 700 км. Компания проводит реструктуризацию из-за долгов перед Geely.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
24.12.2024, 06:42·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

В 2021 году китайская компания Jidu Auto оказалась перед лицом финансовых трудностей и приблизилась к банкротству. Тем не менее, дистрибьютор автомобилей марки, дилер «Борисхоф», заявил о сохранении присутствия Jidu на российском рынке вопреки всем сложностям.

Представители компании «Борисхоф» подтвердили намерение продолжать развитие бренда Jidu в России, обеспечивать сервисную поддержку и соблюдать гарантийные обязательства. Первые автомобили Jidu, кроссоверы Robocar 01, уже поступили к клиентам. Они оснащены двумя электрическими двигателями, аналогичными Zeekr 001, и могут проехать до 700 километров без подзарядки.

Представители «Борисхоф» утверждают, что Jidu Auto в настоящее время проходит стратегическую реструктуризацию, несмотря на заявления главы бренда в середине ноября о возможном закрытии и сокращении персонала.

Одной из основных причин финансовых затруднений компании стала задолженность перед поставщиком комплектующих Geely. Следует отметить, что контрольный пакет акций Jidu на 65% принадлежит именно Geely, в то время как оставшиеся 35% принадлежат китайскому поисковому гиганту Baidu.

Напомним, что в конце ноября было объявлено о запуске бренда Jidu на российском рынке. Первым представителем марки в России стал кроссовер Jidu Robocar 01 в топовой комплектации, доступной за 6,6 миллиона рублей.

Ранее эксперты оценили затраты на владение популярным седаном Geely Emgrand на протяжении пяти лет, информацию о которой предоставили изданию «Автоновости дня».

Источник

Geely (137)Zeekr (24)

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