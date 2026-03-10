Дилер поделился мнением о будущем обновлённого кроссовера Haval H3

Обновленный кроссовер Haval H3 2026 модельного года, который недавно поступил в продажу, может стать наиболее востребованным в комплектациях Элит (Elite) с передним и полным приводом. Такое мнение агентству «АВТОСТАТ» озвучили представители пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр». В компании также отметили, что среди сопоставимых по классу автомобилей основным конкурентом Haval H3 остается Haval Jolion.

Напомним, что новый Haval H3 2026 года выпускается в версиях повышенной проходимости и предлагается по рекомендованной розничной цене, начиная с 2 699 000 рублей.

Главное техническое изменение — обновленный бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра, который устанавливается на полноприводные версии кроссовера. Мощность двигателя составляет 177 л.с., а крутящий момент достигает 270 Нм. Как и ранее, агрегат работает в тандеме с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и интеллектуальной системой полного привода Torque-On-Demand.

Экстерьер модели сохранил узнаваемые черты, однако в задней части кузова произошли значительные изменения. Ниша под номерной знак переместилась на пятую дверь, увеличилась площадь заднего стекла, а также появился новый стеклоочиститель вместе с омывателем. Для полноприводных исполнений предусмотрена новая решетка радиатора темного матового оттенка.

В салоне была улучшена эргономика: теперь управление круиз-контролем расположено на рулевом колесе, которое стало толще по ободу. Второй ряд сидений оснастили подлокотником и центральным подголовником, а в более дорогих комплектациях появилась жесткая полка для багажника.

Кроме того, обновленный Haval H3 получил расширенные цифровые возможности, а также был пересмотрен состав комплектаций, включая их количество.