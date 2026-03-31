Дилер поделился мнением о будущем коммерческих автомобилей SKM M7

В России в скором времени стартуют продажи новых коммерческих автомобилей SKM M7, однако точная дата выхода модели пока не объявлена. Об этом сообщил коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский в беседе с агентством «АВТОСТАТ».

По словам Александра Шапринского, «АВТОВАЗ» ориентируется на обеспечение доступности SKM M7 за счет широкой дилерской сети и возможности участия модели в государственных закупках. Эксперт предполагает, что цена новинки, вероятно, будет сопоставима с ценовым диапазоном LADA Largus.

В качестве основного конкурента SKM M7 в сегменте компактных коммерческих автомобилей Шапринский называет Sollers SF1. Эта модель занимает промежуточное положение между «Газелью» и LADA Largus по размерам. В отличие от SF1, SKM M7 оснащается задним приводом и двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 137 л. с.

Ключевыми соперниками на российском рынке для SKM M7, по мнению эксперта, станут также LADA Largus, относящаяся к более бюджетному сегменту, и продукция отечественных производителей ГАЗ и УАЗ, традиционно обладающих сильными позициями в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).

Эксперт оценивает потенциальный объем продаж SKM M7 на начальном этапе примерно в 2 тысячи автомобилей в год. Основную долю, по его мнению, может занять пассажирская версия модели.

Александр Шапринский отмечает, что спрос среди корпоративных и частных клиентов может распределиться примерно поровну. SKM M7 позиционируется как более доступная альтернатива китайским 7-местным автомобилям. При этом существенную роль в продажах способны сыграть госзакупки и корпоративные клиенты благодаря поддержке государственных программ и участию в тендерах. Среди потенциальных покупателей – службы такси, компании, занимающиеся доставкой, а также предприятия и учреждения, нуждающиеся в транспортировке персонала или детей. Помимо этого, модель может заинтересовать частных покупателей, включая активных путешественников и многодетные семьи.

Эксперт подчеркивает, что на интерес к SKM M7 будут влиять такие факторы, как привлекательная цена, надежность, качество сборки, развитие дилерской и сервисной сети, а также грамотная маркетинговая политика и общая экономическая ситуация в стране. Итоговый успех модели будет зависеть от сочетания этих факторов и способности бренда завоевать доверие российских потребителей.

Напомним, выпуск коммерческих и грузопассажирских автомобилей под брендом SKM был запущен «АВТОВАЗом» в марте текущего года. Первая модель, SKM M7, будет представлена в двух исполнениях: цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн.

Автомобили SKM разработаны с учетом специфики российского рынка, в их конструкцию по заказу «АВТОВАЗа» было внесено свыше 50 изменений. В частности, в 7-местном минивэне модернизированы сиденья второго и третьего ряда, установлена система крепления детских кресел «Изофикс» и дополнительное отопление для пассажирских мест. Электронная начинка включает систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и телематическую платформу с голосовым управлением. Кузовные панели и боковины прошли дополнительную оцинковку, а моторный отсек получил новую компоновку с съемным водосточным желобом для удобства обслуживания.

Модели SKM M7 комплектуются 2-литровым бензиновым атмосферным двигателем (137 л. с., 194 Нм), работают в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и имеют задний привод с мостом и рессорной подвеской, рассчитанной на значительные коммерческие нагрузки. Уже в стандартной комплектации автомобили оснащены кондиционером, подушками безопасности, системами помощи при вождении и возможностью дистанционного запуска двигателя.