Перспективы электрокроссовера Avatr 11: на что обратить внимание, советует дилер

На российском рынке появится электрический кроссовер Avatr 11, став первой моделью бренда Avatr, которая будет поставляться официально. Это хорошая новость для автолюбителей, знакомых с параллельным импортом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГК EXPOCAR, Александр Ковалев.

Особенностью российской версии Avatr 11 станет использование зарядного порта CCS Combo, более подходящего для европейской инфраструктуры. Русификация мультимедийной системы также будет одним из плюсов "официальной" версии, делая автомобиль более доступным для владельцев.

Эксперты отмечают, что одним из главных преимуществ новой модели будет длительный гарантийный период в 8 лет. Это значительно повысит доверие покупателей к автомобилю и его электрической системе, обеспечивая стабильное присутствие на рынке и доступность оригинальных запасных частей.

Пока неизвестно, сколько будет стоить Avatr 11 в России. Планируется начать продажи в начале 2025 года. Однако окончательная цена будет зависеть от различных факторов, включая уровень утилизационного сбора, эквивалентного автомобилям с 2-литровыми бензиновыми двигателями, и курса валют.

Согласно Александру Ковалеву, Avatr 11 на данный момент не имеет прямых конкурентов среди официально поставляемых автомобилей в России. Potенциальным соперником может стать бренд Exlantix, сосредоточившийся на выпуске гибридов. Основным конкурентом остается Zeekr, который поставляется параллельно. Однако различия в таможенном регулировании, особенно по вопросам утилизационного сбора, могут усложнить ценовую борьбу для "официального" Avatr.