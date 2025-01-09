Новое поколение Nissan Juke уже в России: "Он станет одним из самых долгожданных автомобилей года"

Столичный автодилер выставил на продажу второе поколение компактного кроссовера Nissan Juke по цене 3,7 миллиона рублей, сообщает портал Autonews.ru.

Этот автомобиль представляет собой переднеприводный паркетник с 1-литровым бензиновым мотором, мощностью 117 лошадиных сил, в паре с автоматической коробкой передач.

Экземпляр этого кроссовера был доставлен из Европы, что гарантирует наличие «теплых» опций. Среди них - обогрев руля и лобового стекла. Важно отметить, что на машинах, поставляемых из Китая, подобные функции часто отсутствуют из-за климатических особенностей региона.

Кроме того, приборка и мультимедийная система автомобиля были адаптированы под российскую аудиторию, что избавит будущего владельца от необходимости обращаться к сторонним фирмам для русификации электроники.

Среди доступных опций выделяются: семь подушек безопасности, система доступа без ключа с кнопкой запуска двигателя, климат-контроль, круиз-контроль, беспроводная зарядка, камера заднего вида, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также полезные водительские ассистенты, включая системы контроля полосы движения и усталости водителя.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что на российском рынке благодаря «серым» поставкам можно приобрести новый пикап Nissan Navara за 5,4 миллиона рублей.