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Новое поколение Nissan Juke уже в России: "Он станет одним из самых долгожданных автомобилей года"

Продажа Nissan Juke второго поколения: компактный кроссовер с «теплыми» опциями и русифицированной электроникой.
РедакцияР
Редакция
09.01.2025, 12:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Столичный автодилер выставил на продажу второе поколение компактного кроссовера Nissan Juke по цене 3,7 миллиона рублей, сообщает портал Autonews.ru.

Этот автомобиль представляет собой переднеприводный паркетник с 1-литровым бензиновым мотором, мощностью 117 лошадиных сил, в паре с автоматической коробкой передач.

Экземпляр этого кроссовера был доставлен из Европы, что гарантирует наличие «теплых» опций. Среди них - обогрев руля и лобового стекла. Важно отметить, что на машинах, поставляемых из Китая, подобные функции часто отсутствуют из-за климатических особенностей региона.

Кроме того, приборка и мультимедийная система автомобиля были адаптированы под российскую аудиторию, что избавит будущего владельца от необходимости обращаться к сторонним фирмам для русификации электроники.

Среди доступных опций выделяются: семь подушек безопасности, система доступа без ключа с кнопкой запуска двигателя, климат-контроль, круиз-контроль, беспроводная зарядка, камера заднего вида, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также полезные водительские ассистенты, включая системы контроля полосы движения и усталости водителя.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что на российском рынке благодаря «серым» поставкам можно приобрести новый пикап Nissan Navara за 5,4 миллиона рублей.

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