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Новый немецкий седан Audi A7 уже доступен в России.

По информации портала Autonews, в России уже доступен к приобретению седан Audi A7 нового поколения.
РедакцияР
Редакция
29.08.2024, 07:22·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

По информации портала Autonews, в России уже доступен к приобретению седан Audi A7 нового поколения. Автомобиль оснащен 2-литровым 245-сильным бензиновым двигателем, в паре с 7-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода quattro.

Новые автомобили комплектуются богатой базовой версией, что отражается на стоимости, превышающей 12 миллионов рублей. В машину входят диски диаметром 21 дюйм, передняя оптика на светодиодах, датчики света и дождя, климат-контроль, круиз-контроль, передовые водительские помощники и множество других опций.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Также было объявлено о скором дебюте нового поколения кроссовера Audi Q5, предварительно продемонстрированного на тизере. Следите за обновлениями!

Источник

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