Очень редкий и дорогой Porsche 911 привезли в Россию дилеры

До российских дорог добрался эксклюзивный модель немецкого спорткара Porsche 911 Turbo S Brabus 900 Rocket R.
Этот автомобиль – доработанный вариант стандартного Porsche, который привлекает внимание своим агрессивным аэродинамическим обвесом, модифицированным выхлопом, коваными колесными дисками и улучшенной подвеской. Дизайнеры также серьезно поработали над внешним видом и интерьером машины.
3,7-литровый двигатель, оснащенный двумя турбинами, получил после доработки от немецких инженеров увеличение мощности с 650 до 900 лошадиных сил. Этот рост производительности отразился в названии спорткара.
Стоимость мощного Porsche составила ошеломляющие 112 миллионов рублей. Всего было выпущено всего 25 подобных автомобилей, что объясняет высокую цену на это эксклюзивное транспортное средство.
Это даже дороже, чем оценивают редкий Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition баскетболиста Майкла Джордана.