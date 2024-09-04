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Очень редкий и дорогой Porsche 911 привезли в Россию дилеры

До российских дорог добрался эксклюзивный модель немецкого спорткара Porsche 911 Turbo S Brabus 900 Rocket R.
А
Антон Звонкий
04.09.2024, 09:22·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

До российских дорог добрался эксклюзивный модель немецкого спорткара Porsche 911 Turbo S Brabus 900 Rocket R.

Этот автомобиль – доработанный вариант стандартного Porsche, который привлекает внимание своим агрессивным аэродинамическим обвесом, модифицированным выхлопом, коваными колесными дисками и улучшенной подвеской. Дизайнеры также серьезно поработали над внешним видом и интерьером машины.

3,7-литровый двигатель, оснащенный двумя турбинами, получил после доработки от немецких инженеров увеличение мощности с 650 до 900 лошадиных сил. Этот рост производительности отразился в названии спорткара.

Стоимость мощного Porsche составила ошеломляющие 112 миллионов рублей. Всего было выпущено всего 25 подобных автомобилей, что объясняет высокую цену на это эксклюзивное транспортное средство.

Фото: Carsweek.ru

Это даже дороже, чем оценивают редкий Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition баскетболиста Майкла Джордана.

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