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Предложение дилера: "Россияне скупают эти автомобили"

В России наблюдается рост спроса на подержанные европейские автомобили старше пяти лет из-за отсутствия на рынке новых машин, за исключением китайских и отечественных. Об этом сообщили эксперты и участники автомобильного рынка.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
31.05.2024, 19:01·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

В России наблюдается рост спроса на подержанные европейские автомобили старше пяти лет из-за отсутствия на рынке новых машин, за исключением китайских и отечественных. Об этом сообщили эксперты и участники автомобильного рынка.

Представители крупных дилерских холдингов отмечают, что среди российских автолюбителей наибольшей популярностью пользуются относительно новые автомобили, однако из-за их ограниченного количества большой спрос приходится на машины старше пяти лет.

«Особый интерес у покупателей вызывают автомобили с гарантией и те бренды, которые продолжают обслуживать свои автомобили и предлагают оригинальные запчасти», — подчеркнул директор департамента автомобилей с пробегом в группе компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

Специалист отметил, что автомобили примерно трехлетней давности находят новых владельцев быстрее всего. Часто россияне сдают такие машины в программу «трейд-ин», когда предстоит крупный и дорогостоящий ремонт, или содержание которых становится слишком затратным.

Директор по маркетингу в компании «Авилон» Андрей Каменский добавил, что помимо традиционно востребованных автомобилей стоимостью от 2 до 4 миллионов рублей, также быстро расходятся машины, цена которых ниже 500 тысяч рублей. Они находят своих новых владельцев гораздо оперативнее остальных автомобилей.

Ранее специалисты высказали мнение о том, какие подержанные автомобили лучше не покупать. Директор департамента продаж автомобилей с пробегом в группе компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков дал развернутый ответ на этот вопрос.

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