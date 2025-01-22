План введения цифровых водительских удостоверений вызывает опасения с точки зрения безопасности

Новости о том, что правительство Великобритании планирует предложить водителям и другим гражданам доверить свои персональные данные централизованному Государственному кошельку GOV.UK и приложению GOV.UK, вызвали опасения в области безопасности.

Планируемое цифровое обновление государственных услуг будет включать в себя возможность для водителей получить цифровую версию своего водительского удостоверения на смартфоне, что, по словам Департамента науки, инноваций и технологий (DSIT), позволит им "легко подтверждать свой возраст при покупке товаров, ограниченных по возрасту, онлайн и лично, а также подтверждать свое право на вождение".

Это лишь часть широкого спектра мер, задуманных для улучшения взаимодействия людей с государственными услугами, под эгидой переосмысленной Государственной цифровой службы. Министр науки Питер Кайл заявил, что это окажет трансформационное воздействие на государственные услуги и приведет к огромным экономическим эффективностям в размере 45 миллиардов фунтов стерлингов.

Тем не менее, правительству предстоит серьезная работа, чтобы внушить доверие в свою способность эффективно управлять Государственным кошельком GOV.UK.

Журнал Infosecurity опубликовал мнения экспертов в этой области и выделил риск хранения огромного объема персональной информации в одном месте; по их мнению, Государственный кошелек GOV.UK обязательно станет объектом пристального внимания злоумышленников.