«Дизельгейт» возвращается? Автокомпании оказались в суде из-за обвинений в выбросах дизеля

Спустя чуть более десяти лет после начала первоначального скандала Dieselgate, автомобильные бренды вновь оказались в центре судебных разбирательств, связанных с обвинениями в использовании так называемых "обходных устройств" для тестов на выбросы.

В понедельник, 13 октября, в Высоком суде стартовали слушания, на которых представители пяти автопроизводителей — Ford, Citroen/Peugeot, Mercedes-Benz, Nissan и Renault — предъявили свою позицию по делу. Прокуратура обвиняет их в установке специальных устройств, способных изменять характеристики автомобилей, например, снижать мощность двигателя, что позволяет демонстрировать улучшенные показатели топливной экономичности и снижения выбросов при прохождении официальных тестов.

Все пять компаний отвергают обвинения. Между тем, 220 000 владельцев автомобилей заявили, что оказались введены в заблуждение, а масштаб возможного скандала оценивается в 1,6 миллиона транспортных средств. Кроме того, в аналогичных разбирательствах фигурируют еще девять автопроизводителей.

Судебный процесс находится на начальной стадии, и вынесения решения ожидают не раньше осени 2026 года. Вместе с тем, не исключается возможность внесудебного урегулирования: в 2022 году Volkswagen согласился на мировое соглашение по аналогичному делу, выплатив около 193 миллионов фунтов стерлингов компенсации 91 000 британских автовладельцев.

В преддверии начала процесса старший партнер юридической фирмы Leigh Day, Мартин Дэй, отметил: "Спустя десять лет после того, как скандал Dieselgate стал достоянием общественности, 1,6 миллиона британских автомобилистов получили шанс выяснить в суде, содержали ли их автомобили технологии, предназначенные для обхода тестов на выбросы."

Дэй также подчеркнул: "Четырнадцать крупнейших автопроизводителей, работающих в Великобритании, сталкиваются с этими претензиями, что, если будет доказано, станет одним из самых вопиющих нарушений корпоративного доверия в современной истории."

По данным опроса YouGov, примерно двое из трех жителей страны не доверяют автопроизводителям в вопросах правдивости информации о выбросах и экологическом воздействии их продукции. При этом 69 процентов считают недопустимым, что на дорогах Великобритании до сих пор ездят автомобили, в которых могут быть установлены подобные устройства.