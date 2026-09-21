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Цены на дизельное топливо, уже достигшие высокого уровня, продолжат стремительно расти до 2027 года.

Цены на дизель в Великобритании могут вырасти в 2027 году: запасы топлива в США достигли минимума, что усилит давление на бизнес и автомобилистов.
РедакцияР
Редакция
21.09.2026, 22:52·4 мин
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Фото: autoexpress

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Стоимость заправки автомобиля в этом году резко выросла, главным образом из-за продолжающегося конфликта в Iran и на Ближнем Востоке. Теперь новые данные US Energy Information Administration (EIA) указывают на то, что в 2027 году британских автомобилистов на заправках могут ждать дополнительные расходы. Особенно это касается владельцев дизельных автомобилей.

В августе мировые цены на нефть в среднем достигли $91 за баррель — на $7 выше июльского максимума. В сентябре они подскочили до $108. Это влияет на стоимость топлива не только в США, но и во всем мире, что недавно ощутили на себе автомобилисты в Великобритании. Владельцы бензиновых автомобилей сейчас в среднем платят 172p за литр, однако для водителей дизельных машин ситуация еще сложнее: согласно последним данным RAC, цена топлива достигает 196p за литр.

Перспективы на 2027 год также не выглядят благоприятными для дизельного топлива. EIA прогнозирует, что запасы дистиллятного топлива в США, которое часто продается как дизельное топливо, опустятся ниже 100 миллионов баррелей и останутся ниже уровня последних пяти лет. Согласно последним данным EIA, общие запасы дизельного топлива в США сократились до 107.9 миллиона баррелей — это самый низкий показатель для этого времени года с начала ведения статистики в 1982 году. США являются ключевым поставщиком дизельного топлива на мировой рынок, поэтому сокращение запасов косвенно влияет на сумму, которую автовладельцы в Великобритании платят за заправку.

Почему цены на дизельное топливо по-прежнему так важны?

Продажи новых дизельных автомобилей в Великобритании резко сократились и в августе 2026 года составили лишь 4.8% рынка. Для сравнения, на пике в 2015/16 годах на дизельные машины приходилось около 48% британского автомобильного рынка. Число моделей с дизельными двигателями также достигло многолетнего минимума. Исследование Auto Express, проведенное в 2025 году, показало, что покупателям были доступны только 91 новый автомобиль с дизельным двигателем против 240 в 2015 году. Сейчас этот показатель стал еще ниже.

На этом фоне легко недооценить влияние рекордных цен на дизельное топливо на экономику. В Великобритании по-прежнему насчитывается около 11 миллионов дизельных легковых автомобилей — 30 процентов от общего числа машин на дорогах страны. Однако главная роль дизельного топлива связана с тем, что оно остается основой британской промышленности и ее цепочек поставок.

Многие владельцы личных автомобилей могут сократить поездки и тем самым снизить влияние высоких цен на топливо. Однако компании, использующие дизельные фургоны и грузовики HGV, которые обеспечивают работу экономики, не могут отказаться от перевозок. Им приходится продолжать работу, платить больше и перекладывать часть или все дополнительные расходы на потребителей. Средняя цена дизельного топлива, приближающаяся к £2 за литр, угрожает вызвать общий рост цен, который затронет автомобилистов независимо от того, ездят они на дизельном, бензиновом или электрическом автомобиле.

Эксперты прогнозируют, что сокращение мировых запасов дистиллятного топлива продолжит приводить к росту цен на заправках. При этом EIA ожидает увеличения добычи сырой нефти в США: с 13.8 миллиона баррелей в 2026 году до 14.3 миллиона баррелей в 2027 году. Это может частично компенсировать дефицит поставок, вызванный недавним закрытием Saudi Arabia критически важного трубопровода East-West, продолжающейся войной в Ukraine и блокадой Iran Ормузского пролива.

Для автомобилистов в Великобритании перспективы выглядят довольно мрачно. Похоже, цены на дизельное топливо могут продолжить рост, прежде чем начнут снижаться.

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