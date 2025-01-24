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Главные риски при покупке китайского автомобиля: как избежать проблем

Проблемы с диагностикой и запчастями: сложности ремонта китайских автомобилей в России. Какие вызывают проблемы китайские авто и почему их обслуживание затруднено - подробности в материале.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.01.2025, 11:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Разговоры об автомобилях китайского производства не перестают быть актуальными. Алексей Подщеколдин из РОАД поделился с газетой «Известия» своим мнением о проблемах, с которыми сталкиваются владельцы таких машин. Одной из основных сложностей является отсутствие необходимого оборудования для проведения диагностики и недостаточно структурированные электронные каталоги запчастей.

Подщеколдин также отметил, что автопроизводители из Китая неохотно предоставляют дилерским центрам диагностическое оборудование и программное обеспечение. Это создает проблемы как для владельцев автомобилей, так и для сервисных центров. На территории России отсутствует законодательство, которое бы обязывало производителей предоставлять необходимую техническую информацию и оборудование.

Антон Шапарин из НАС также высказал свою озабоченность по поводу редких китайских автомобилей. Часто дилеры привозят эти машины в Россию, не задумываясь о проблемах, с которыми столкнутся их будущие владельцы. После продажи таких "эксклюзивных" машин сервисное обслуживание становится серьезной проблемой. В результате на вторичном рынке цена на эти автомобили значительно снижается из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием.

Главный редактор журнала «За рулем» Сергей Кадаков также отметил, что проблемы с диагностикой и поиском запчастей актуальны для китайских автомобилей, продаваемых официально в России.

Фото: Carsweek.ru

По последним данным, весной текущего года автомобили в России могут подорожать на 15 процентов. Это информация вызвала определенную озабоченность среди автолюбителей и потенциальных покупателей.

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