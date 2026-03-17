Ди Монтедземоло: Я бы хотел, чтобы Кими выступал за Ferrari

Экс-президент Ferrari Лука ди Монтедземоло в недавнем интервью поделился своим мнением о перспективах Кими Антонелли в Формуле 1, трудностях молодых пилотов и текущей ситуации в Скудерии.

На вопрос о молодом итальянском таланте Кими Антонелли, Монтедземоло отметил, что был глубоко впечатлён недавней победой юного пилота. "Ему всего девятнадцать лет, но он демонстрирует постоянный прогресс. Несмотря на проблемы на старте, Кими сумел вернуть себе лидерство и провёл гонку уверенно, позволив себе расслабиться лишь перед самым финишем," — отметил он.

Лука ди Монтедземоло подчеркнул зрелость и хладнокровие Антонелли, что, по его словам, редко встречается среди итальянских гонщиков в таком возрасте. Он выразил надежду, что Кими сохранит такую психологическую устойчивость в дальнейшем, хотя признался, что ему непривычно видеть соотечественника за рулём Mercedes.

Отвечая на вопрос, хотел бы он видеть Антонелли в Ferrari, Монтедземоло ответил однозначно: "Безусловно."

При этом он отметил, что в современной Формуле 1 многое изменилось. Сейчас команды ориентируются не только на успехи гонщиков в картинге, но и на их работу с симуляторами. Это облегчает выбор молодых пилотов. Монтедземоло напомнил, что единственный гонщик, который поразил его в юном возрасте, был Макс Ферстаппен, однако тогда он уже был связан контрактом. По мнению экс-президента, переход Антонелли сразу в Ferrari мог бы оказаться для него слишком тяжёлым испытанием — как когда-то Фелипе Масса был отправлен набираться опыта в Sauber.

Говоря о возможном прессинге на Кими, Монтедземоло заявил, что давление было бы огромным. По его воспоминаниям, даже во времена Ники Лауды и Клея Регаццони болельщики подозревали команду в фаворитизме, хотя это не соответствовало действительности.

Монтедземоло рассказал, что знаком с семьёй Антонелли и общался с Кими в прошлом году в Бахрейне. "Он скромный и очень приятный человек, которому повезло с крепкой семьёй. Он знает настоящую цену ценностям," — подчеркнул он. В качестве совета Монтедземоло порекомендовал Кими не останавливаться в саморазвитии, напомнив, что даже самые талантливые гонщики должны сохранять трезвый взгляд на свои успехи. Он также отметил хорошую подготовку, которую Кими получил в Mercedes, и отсутствие чрезмерного давления в прошлом сезоне.

Среди других молодых пилотов, которые ему импонируют, Монтедземоло выделил Оливера Бермана из команды Haas, который, по его мнению, обладает большим потенциалом и связан с Ferrari.

Вспоминая свою работу с великими пилотами, Монтедземоло признался, что сожалеет лишь об одном несостоявшемся союзе — с Айртоном Сенной. Он рассказал о встрече с бразильским чемпионом в Болонье за несколько дней до трагедии в Имоле, отметив, что Сеннe был заинтересован в переходе в Ferrari.

Говоря о характере Айртона Сенны, Монтедземоло сравнил его стремление к совершенству с такими легендами, как Ники Лауда и Михаэль Шумахер. "Когда я слушаю Янника Синнера, который говорит о необходимости менять подачу или приём, я вспоминаю такие же качества у Сенны и других чемпионов," — поделился он.

Отвечая на вопрос о самых счастливых моментах в жизни, Лука ди Монтедземоло без раздумий назвал годы, проведённые в Ferrari. Он вспомнил напряжённые ночи перед ключевыми гонками, в том числе перед победой Михаэля Шумахера в 2000 году, а также период, когда ему доверили руководство Fiat.

Оценивая нынешнюю форму Ferrari, Монтедземоло выразил сожаление, что команда располагает хорошей машиной, но она пока не соответствует чемпионскому уровню. Он отметил, что за последние десять лет Скудерия ни разу не боролась за титул в финальной гонке сезона, тогда как при нём команда одиннадцать раз доходила до решающей битвы в последнем этапе, пусть и не всегда удачно.

На вопрос о шансах Ferrari в нынешнем сезоне экс-президент команды признал, что отставание выглядит тревожным. В то же время, по его мнению, длинные паузы в календаре могут позволить команде прибавить, и судьба титула ещё не решена окончательно.

Лука ди Монтедземоло также высказался о развитии "электрифицированной" Формулы 1, подчеркнув, что спорт должен двигаться вперёд, не теряя своей сути. Он выразил сомнения по поводу ситуации, когда гонщик вынужден ждать для подзарядки батареи вместо того, чтобы атаковать, и добавил, что не спешит с окончательными выводами.

На вопрос о создании электрической Ferrari Монтедземоло ответил однозначно: "Ни за что, даже если бы меня заставили."