Лукас ди Грасси: Льюис остаётся одним из лучших гонщиков

Лукасу ди Грасси, бывшему пилоту Формулы 1 и нынешнему гонщику Формулы E (где он в 2017 году стал чемпионом), в августе текущего года исполнится 41 год, что делает его практически ровесником Льюиса Хэмилтона.

Считается, что Хэмилтон уже прожил пик своей спортивной формы, однако шестикратный чемпион мира по-прежнему остается одним из выдающихся пилотов в истории автоспорта.

В настоящее время Хэмилтон выступает за команду Ferrari, однако процесс адаптации к новой итальянской команде затянулся, и его результаты пока не оправдывают ожидания болельщиков. Недавно в Китае он выиграл спринт, а на минувших гонках в Майми финишировал третьим в короткой субботней гонке.

«Скорее всего, это связано с возрастом, однако стоит отметить, что он все еще чрезвычайно мотивирован, — отметил ди Грасси в беседе с RacingNews365. — До какой степени он готов выложиться ради еще одного титула? Готов ли он так же, как в молодости, жертвовать всем ради этой цели? Сколько времени он проводит за симулятором сейчас?

По мнению ди Грасси, на успех Хэмилтона влияет ряд факторов, включая возраст. Поэтому обсуждение его возраста кажется вполне уместным. Ситуация действительно уникальна, и поразительно, насколько ее можно ассоциировать с другими видами спорта.

Например, Рафаэль Надаль 14 раз побеждал на Открытом чемпионате Франции, борясь за каждый мяч, будто это его последний матч. И если Надаль проигрывал, то на следующий день у него пропадал аппетит. Если человек готов бороться за каждый шанс, как Надаль в теннисе, это меняет картину», — добавил ди Грасси.

«Когда ты становишься старше, у тебя появляется семья, карьера приходит в руслу, а перед тобой открываются новые возможности, готов ли ты пожертвовать все ради успеха? Все зависит от психологической установки, которая у каждого разная. И я уверен на сто процентов, что по техническим возможностям Хэмилтон уже не в форме пика.

Однако это совершенно не означает, что он перестает быть одним из величайших гонщиков в истории. Мы с ним практически одного возраста, я помню его еще со времен картинга и молодежных серий. Многие ожидают от него выдающихся результатов, но стоит понимать, что успех зависит не только от его умений».