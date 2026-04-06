Деймон Хилл: «Я верю, Ньюи справится»

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл выразил уверенность в перспективах Эдриана Ньюи, который сейчас работает в команде Aston Martin, несмотря на не самый удачный старт.

По мнению Хилла, Ньюи продолжит следовать выбранной стратегии, которая, по его словам, обязательно приведёт к успеху. Хилл отметил, что подобный подход уже приносил результат в прошлом, хотя потребуется определённое время для реализации задуманного.

«Вопрос лишь в том, сколько времени понадобится, чтобы начать добиваться результатов, — рассуждает Деймон Хилл. — У Эдриана есть собственное видение идеала, и он захочет, чтобы вся команда включилась в этот процесс, чтобы все приняли его подход. Настанет момент, когда ему придётся сказать: “Просто доверьтесь мне, мы справимся”. И тогда возникнет вопрос, сколько времени потребуется, прежде чем кто-то засомневается: “А вдруг он ошибается?” (смеётся)».

Хилл добавил, что полностью доверяет Ньюи и считает, что тот знает, как добиться успеха. Он полагает, что со временем, даже если сейчас старт сезона складывается не лучшим образом, все убедятся: Эдриан Ньюи изначально выбрал верное направление.