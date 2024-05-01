Дэймон Хилл: Все мечтали о том, чтобы иметь Сенну в своей команде

Бывший гонщик Формулы 1, напарник Айртона Сенны в команде Williams, в интервью для телеканала Sky Sport F1 поделился воспоминаниями о всемирно известном бразильском пилоте, погибшем тридцать лет назад.

Деймон Хилл выразил своё почитание: «В каждую эпоху есть тот, кто изменяет ход спортивных событий, и Айртон был одним из таких людей. Он повлиял на наш спорт, изменив общепринятые стандарты. Его стиль был ультраагрессивным, ультратяжелым, почти безумным, а его невероятная уверенность в себе вдохновляла всех вокруг».

«С появлением Айртона в мире Формулы 1 произошел настоящий потряс», - продолжил Хилл. - «Он был весьма дерзким. Думаю, поэтому все и стремились видеть его в своей команде – потому что знали, что этот парень готов отдать за победу все, извлечь из машины максимум».

«Бывали моменты, когда у него ничего не получалось, порой он переходил черту, но болельщики обожали его, ибо он стал олицетворением надежды и достижений для бразильцев и людей по всему миру».

«Он пришел в Формулу 1 не забавы ради, он был чрезвычайно настойчив и нацелен на результат, что, пожалуй, и могло пугать. Он был настоящим профессионалом и личностью», - заключил Деймон Хилл.