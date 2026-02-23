Деймон Хилл вновь в команде Williams

Деймон Хилл, чемпион Формулы 1 1996 года, вновь присоединился к команде Williams. В новом сезоне он будет исполнять обязанности официального посла коллектива из Гроува. Компанию ему составят бывший напарник по команде и чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв, а также трёхкратная победительница W Series Джейми Чэдвик.

Деймон Хилл отметил, что для него работа с Williams является особенной. Он напомнил, что именно с этим коллективом произошли ключевые события его гоночной карьеры. По словам Хилла, он чувствует себя невероятно удачливым, что смог стать частью большого спорта и достичь высоких результатов вместе с Williams.

«Возвращение в качестве посла команды – настоящая привилегия. Это возможность отпраздновать историю команды и помочь поддержать её наследие и будущее», – заявил Хилл.

Руководитель Williams Джеймс Ваулз подчеркнул значимость возвращения Хилла в коллектив. Он отметил, что не так много людей могут олицетворять команду так же достойно, как это делает Деймон.

Ваулз напомнил, что Хилл внёс важный вклад в одну из наиболее успешных эр Williams, став чемпионом мира и оставив значительное наследие, которое продолжает вдохновлять команду.



Фото: F1news.ru

Руководитель также добавил, что рад продолжению сотрудничества с Джейми Чэдвик и Жаком Вильнёвым. Эти три посла, по мнению команды, формируют сильный состав, который отображает все ключевые ценности Williams: богатую историю, внимание к развитию молодых талантов и стремление возвращаться к борьбе на самом высоком уровне.

В Williams подчеркнули, что гордятся возможностью быть представлены такими выдающимися личностями.