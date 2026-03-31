Дэймон Хилл: в Формуле 1 появился новый элемент соперничества

Новый регламент Формулы 1 вызывает немало дискуссий, однако мнение об изменениях далеко не однозначное. Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл выразил уверенность в том, что зрелищность гонок не только не пострадала, но и вышла на новый уровень.

По словам Деймона Хилла, введённые правила сделали соревнования насыщеннее за счёт дополнительной тактической составляющей. В числе фактов, которые он выделяет, — необходимость для гонщиков внимательнее подходить к расходу энергии и умело планировать стратегию на протяжении всей дистанции.

«Я знаю, что некоторым гонщикам не нравится сбавлять скорость, чтобы подзарядить батареи, но мне гонки в 2026-м кажутся очень интересными, в том числе тем, что появился новый фактор тактической борьбы», — отметил экс-чемпион.

Он также обратил внимание на развитие событий во время обгонов, где пилоты не только атакуют, но и тщательно продумывают ответные действия соперников. Такая практика, по мнению Хилла, является редкостью для современного автоспорта, но при этом делает заезды более интригующими.

Особое впечатление на Деймона Хилла произвёл этап в Сузуке и выступление Оскара Пиастри. Спортсмен подчеркнул, что после упущенного титула в прошлом году Пиастри демонстрирует серьёзный настрой на реванш. Хилл положительно оценил и прогресс команды McLaren, отметив, что их успех способен серьезно обновить интригу чемпионата.

Подводя итог, Деймон Хилл отметил, что за первые три гонки сезона в тройке лучших неизменно оказывались представители разных коллективов, а сразу шесть гонщиков реально претендуют на победу. По его мнению, такое разнообразие в борьбе на трассе сулит интересный сезон с учётом новых спортивных правил.