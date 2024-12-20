Деймон Хилл примет участие за рулем Brabham BT60B в Аделаиде

В рамках фестиваля автоспорта в австралийском городе Аделаида, легендарный пилот Деймон Хилл совершит возвращение за руль Brabham BT60B с двигателем Judd - первой машины в его карьере в Формуле 1.

Этот болид стал предметом воспоминаний для Хилла, ведь именно на нем он принимал участие в восьми гонках за команду Brabham в сезоне 1992 года. Дважды пилоту удавалось пройти квалификацию - на Гран При Великобритании и Венгрии. Однако после Гран При Венгрии команда распалась, и Деймон Хилл так и не смог выйти на старт последней гонки сезона, которая проходила в Аделаиде.