Дэвид Култхард: Я прекрасно понимаю гонщиков

Дэвид Култхард выразил понимание позиции Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, которые открыто критикуют современные болиды Формулы 1 и их силовые установки.

На этой неделе Льюис Хэмилтон отметил, что нынешние автомобили Формулы 1 кажутся ему менее быстрыми по сравнению с машинами, на которых он выступал в серии GP2, ныне известной как Формула 2. На следующий день Макс Ферстаппен сравнил новые болиды 2026 года, в которых половина мощности вырабатывается гибридными электрическими системами, с автомобилями Формулы E.

Вопрос о необходимости менять стиль пилотирования поднимается практически всеми гонщиками. Анализ видеозаписей с бортовых камер подтверждает: на прямых скорость падает, когда батарея разряжается и гибридная система перестаёт работать на полную мощность.

«Я их прекрасно понимаю, ведь уходит тот элемент, к которому пилоты привыкли», – поделился Култхард своим мнением в эфире радиостанции talkSPORT в Лондоне. – «Однако когда погаснут огни на стартовой решётке, борьба начнётся, и успеха добьётся тот, кто сумеет максимально раскрыть потенциал новых технологий».

По словам бывшего гонщика, не исключено, что FIA не в восторге от столь откровенных заявлений Макса и Льюиса, которые могут восприниматься как чрезмерно критичные.

Култхард также отметил, что Liberty Media, владеющая Формулой 1, вероятно, предпочла бы слышать от гонщиков лишь положительные отзывы о чемпионате. Тем не менее, он напомнил о том, что «плохого паблисити не бывает», и в действительности даже критика привлекает внимание к спорту.

Популярность Формулы 1 сейчас находится на рекордном уровне, что подтверждается и успешным прокатом фильма F1 The Movie, ставшего самой кассовой работой в карьере Брэда Питта.