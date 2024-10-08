Путешествие Дэвида Култхарда по Скандинавии

Бывший пилот "Формулы 1" и посол Red Bull Дэвид Култхард провел несколько дней в увлекательном путешествии по Швеции и Дании. В ходе поездки он принял участие в демонстрационных заездах и съемках видеоролика за рулем болида "Формулы 1".

В рамках программы мероприятий в Стокгольме и Копенгагене Култхард не только продемонстрировал свое мастерство на трассе, но и прокатился по местным сельским дорогам. Также он посетил автодром Anderstorp, который в свое время был местом проведения Гран При Швеции с 1973 по 1978 год.

В рамках инициативы Red Bull были организованы заезды с участием участников ралли-кросс чемпионата и соревнование на скорость с вертолетом.

"У скандинавских стран есть богатая история в "Формуле 1", особенно в те времена, когда большая часть чемпионата проходила в Европе. Я помню соревнования героев моего детства за рулем культовых машин, и это замечательно, что мы снова возвращаемся в эти места", - поделился впечатлениями Дэвид Култхард.