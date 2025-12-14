Главная Новости Ferrari Дэвид Крофт: «Льюис не планирует завершать карьеру»
Новости

Дэвид Крофт: «Льюис не планирует завершать карьеру»

Льюис Хэмилтон продолжит карьеру в Формуле-1 и выйдет на старт в 2026 году, несмотря на сложную адаптацию в Ferrari и неудачный прошлый сезон.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.12.2025, 21:42·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Прошедший сезон оказался наиболее сложным в карьере Льюиса Хэмилтона. Семикратный чемпион мира не скрывал своих эмоций по поводу результатов, демонстрируя откровенную самокритичность. Некоторые болельщики и эксперты даже заподозрили, что у Хэмилтона могли появиться мысли о завершении карьеры.

Однако комментатор Sky Sports Дэвид Крофт убежден: Льюис Хэмилтон не намерен покидать автоспорт в ближайшее время. В интервью изданию Daily Express Крофт высказал уверенность в будущем прославленного гонщика.

«Льюис не собирается в отставку. Он вернётся и выйдет на старт чемпионата 2026 года», – заявил эксперт. Крофт отметил, что, зная Хэмилтона лично, ожидает его возвращения с новыми силами после зимнего перерыва. Гонщик, по мнению Крофта, будет готов к новым испытаниям и продолжит бороться за победы как всегда целеустремлённо.

Крофт также подчеркнул, что стартовать в следующем сезоне так же, как завершился прошлый, Хэмилтон не может себе позволить. Перед ним стоят новые вопросы и вызовы, ведь постоянные вопросы о скорости и результатах могут негативно сказаться даже на титулованном спортсмене.

«На протяжении всей карьеры Льюис проявлял себя настоящим бойцом. Я считаю его лучшим гонщиком всех времён за его умение показывать выдающиеся результаты не только на трассе, но и вне ее», – поделился своим мнением Крофт. Он также подчеркнул, что Льюису необходимо ощущать поддержку и веру со стороны окружающих.

Эксперту нет оснований сомневаться в том, что Хэмилтон способен преодолеть сложную полосу. Однако переход в Ferrari, который состоялся в этом году, усложнил процесс адаптации для британца куда сильнее, чем ожидалось. К тому же нынешняя машина SF-25 не продемонстрировала необходимого уровня конкурентоспособности, о чем говорит и тот факт, что напарник Льюиса, Шарль Леклер, также не добился ни одной победы в прошедшем сезоне.

Впереди у Ferrari и ее пилотов — важная задача по восстановлению утраченных позиций и исправлению ситуации в следующем году. Остается только наблюдать, смогут ли итальянская команда и её гонщики переломить тенденцию неудач, ставших характерными для сезона 2025.

Источник

Льюис Хэмилтон (266)Ferrari (618)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация