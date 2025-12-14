Дэвид Крофт: «Льюис не планирует завершать карьеру»

Прошедший сезон оказался наиболее сложным в карьере Льюиса Хэмилтона. Семикратный чемпион мира не скрывал своих эмоций по поводу результатов, демонстрируя откровенную самокритичность. Некоторые болельщики и эксперты даже заподозрили, что у Хэмилтона могли появиться мысли о завершении карьеры.

Однако комментатор Sky Sports Дэвид Крофт убежден: Льюис Хэмилтон не намерен покидать автоспорт в ближайшее время. В интервью изданию Daily Express Крофт высказал уверенность в будущем прославленного гонщика.

«Льюис не собирается в отставку. Он вернётся и выйдет на старт чемпионата 2026 года», – заявил эксперт. Крофт отметил, что, зная Хэмилтона лично, ожидает его возвращения с новыми силами после зимнего перерыва. Гонщик, по мнению Крофта, будет готов к новым испытаниям и продолжит бороться за победы как всегда целеустремлённо.

Крофт также подчеркнул, что стартовать в следующем сезоне так же, как завершился прошлый, Хэмилтон не может себе позволить. Перед ним стоят новые вопросы и вызовы, ведь постоянные вопросы о скорости и результатах могут негативно сказаться даже на титулованном спортсмене.

«На протяжении всей карьеры Льюис проявлял себя настоящим бойцом. Я считаю его лучшим гонщиком всех времён за его умение показывать выдающиеся результаты не только на трассе, но и вне ее», – поделился своим мнением Крофт. Он также подчеркнул, что Льюису необходимо ощущать поддержку и веру со стороны окружающих.

Эксперту нет оснований сомневаться в том, что Хэмилтон способен преодолеть сложную полосу. Однако переход в Ferrari, который состоялся в этом году, усложнил процесс адаптации для британца куда сильнее, чем ожидалось. К тому же нынешняя машина SF-25 не продемонстрировала необходимого уровня конкурентоспособности, о чем говорит и тот факт, что напарник Льюиса, Шарль Леклер, также не добился ни одной победы в прошедшем сезоне.

Впереди у Ferrari и ее пилотов — важная задача по восстановлению утраченных позиций и исправлению ситуации в следующем году. Остается только наблюдать, смогут ли итальянская команда и её гонщики переломить тенденцию неудач, ставших характерными для сезона 2025.