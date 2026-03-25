Дэвид Гринвуд рассказал о различиях автомобилей Suzuki 2026 года…

Дэвид Гринвуд рассказал, как изменится пилотирование на трассе Сузука для машин Формулы 1 2026 года по сравнению с 2025 и где ждать новые обгоны.
Иннокентий Петров
25.03.2026, 11:01·2 мин
single
Гоночный директор команды Alpine F1 Дэвид Гринвуд рассказал о ключевых различиях в поведении болидов на трассе Сузука в сезонах 2025 и 2026 годов. По словам специалиста, изменения в техническом регламенте существенно повлияют на тактику пилотирования и возможности для обгонов на японском автодроме.

Гринвуд отметил, что в 2026 году гонщики, находясь в пределах одной секунды от соперника в точке детекции режима обгона перед последним поворотом, смогут воспользоваться дополнительным ускорением на стартовой прямой. Хотя этот эффект не будет столь выраженным, как при использовании DRS, он все же окажет влияние на борьбу за позиции. «Если обгон будет совершен перед первым поворотом, оппоненту будет сложно сразу вернуть позицию, ведь за ним следует связка поворотов, а не длинная прямая», — подчеркнул он.

В серии так называемых «эсок» пилоты почувствуют снижение уровня прижимной силы у машин следующего года, из-за чего скорость на апексе снизится. Гонщикам придется переключаться на более низкие передачи при прохождении с 3-го по 7-й повороты. Однако по мере приближения ко второму сектору, начиная с первого Degner и до шпильки, темп снова сравняется с результатами нынешнего сезона.

Особое внимание Дэвид Гринвуд уделил повороту Spoon. Здесь, по его словам, недостаток сцепления станет особенно заметен, что усложнит управление болидом. В то же время, болельщики смогут наблюдать различные варианты прохождения траектории, что сделает борьбу за позиции более зрелищной на выходе на следующую прямую.

Еще одной точкой, где проявятся изменения, станет поворот 130R. Гринвуд выразил уверенность, что здесь станет очевидна разница в скорости между машинами разных команд, поскольку пилотам придется снижать скорость еще до шиканы 16-го поворота. Тем не менее, на выходе из шпильки и после поворота Spoon болиды 2026 года окажутся быстрее по сравнению с прошлогодними результатами.

