Главная Новости Дэвид Брэбэм Дэвид Брэбэм вернется к борту BT59 в Аделаиде
Новости

Дэвид Брэбэм вернется к борту BT59 в Аделаиде

В рамках фестиваля автоспорта в Аделаиде знаменитый Дэвид Брэбэм собирается показать свое мастерство за рулем легендарной машины Brabham BT59, которая принимала участие в Гран При Австралии 1990 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.11.2024, 09:11·1 мин
single
Фото: F1news.ru

В рамках фестиваля автоспорта в Аделаиде знаменитый Дэвид Брэбэм собирается показать свое мастерство за рулем легендарной машины Brabham BT59, которая принимала участие в Гран При Австралии 1990 года. Это будет первое возвращение машины в Аделаиду с тех пор.

Следует отметить, что Дэвид Брэбэм - сын легендарного трехкратного чемпиона мира по автоспорту Джека Брэбэма. В этом году он представит историческую машину на фестивале Repco Adelaide Motorsport 2025, запланированном на 8-9 марта.

Brabham BT59 с двигателем Judd EV 3.5 V8 была задействована в сезоне Формулы 1 1990 года Дэвидом Брэбэмом и итальянцем Стефано Модена. Их совместная работа запомнилась поклонникам автоспорта и останется в истории этого захватывающего спорта.

Источник

Дэвид Брэбэм (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация