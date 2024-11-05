Дэвид Брэбэм вернется к борту BT59 в Аделаиде

В рамках фестиваля автоспорта в Аделаиде знаменитый Дэвид Брэбэм собирается показать свое мастерство за рулем легендарной машины Brabham BT59, которая принимала участие в Гран При Австралии 1990 года. Это будет первое возвращение машины в Аделаиду с тех пор.

Следует отметить, что Дэвид Брэбэм - сын легендарного трехкратного чемпиона мира по автоспорту Джека Брэбэма. В этом году он представит историческую машину на фестивале Repco Adelaide Motorsport 2025, запланированном на 8-9 марта.

Brabham BT59 с двигателем Judd EV 3.5 V8 была задействована в сезоне Формулы 1 1990 года Дэвидом Брэбэмом и итальянцем Стефано Модена. Их совместная работа запомнилась поклонникам автоспорта и останется в истории этого захватывающего спорта.