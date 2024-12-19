Chery iCar V23: увеличен крутой запас хода.

Компания Chery представила новый кроссовер Chery iCar V23 с гибридной трансмиссией для дорожных испытаний. Отличительной чертой этого автомобиля является более высокий запас хода по сравнению с первым электрокаром марки.

Chery запустила суббренд iCar в прошлом году, который стал ключевым для марки NEV, ориентированной на молодежь. Первым автомобилем в линейке iCar стал электрический внедорожник iCar 03.

16 декабря была представлена вторая модель - кроссовер V23. Chery работала над этим гибридом в партнерстве с Xiaomi Zhimi. Цена на Chery iCar V23 начинается от 13 700 долларов, а максимальная версия достигает 19 200 долларов (от 1,4 до 1,98 млн рублей).

Подробности о технических характеристиках пока не раскрываются. Из предварительной информации стало известно, что гибрид будет оснащен 154-сильным турбомотором объемом полтора литра. Привод может быть либо передним, либо полным.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что китайская компания Chery готовит к выпуску первый пикап под кодовым названием KP11.