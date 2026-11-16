Дешевле новой «Волги»: популярная модель Hyundai снова доступна в России благодаря поставкам из двух стран

Бизнес-седан Hyundai Sonata, еще несколько лет назад официально продававшийся в России, теперь поставляют из Южной Кореи и Китая по альтернативным схемам. Как выяснили «Автоновости дня», минимальная стоимость автомобилей, доступных под заказ, составляет примерно 3 050 000 рублей.

Речь идет о рестайлинговой Hyundai Sonata восьмого поколения. После обновления модель получила более агрессивный внешний вид со светодиодными полосами в фарах и фонарях, два 12,3-дюймовых экрана под единым панорамным стеклом, селектор трансмиссии на рулевой колонке и расширенный комплекс водительских ассистентов Smart Sense.

Самое выгодное предложение на обновленную «Сонату» зафиксировано во Владивостоке. Там седан с корейского рынка готовы привезти под заказ за 3 050 000 рублей. Автомобиль оснащен 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 160 л. с. и классическим шестиступенчатым «автоматом». Для сравнения, отечественная Volga C50 в базовой комплектации стоит 3 059 000 рублей, а цена версии в «топе» достигает 3 459 000 рублей.

В Самаре стоимость «корейской» версии начинается с 3 300 000 рублей. Цены на автомобили из наличия стартуют от 3 695 000 рублей. Именно столько в Краснодаре просят за Hyundai Sonata с китайского рынка, оснащенную 1,5-литровым 170-сильным турбированным двигателем и восьмиступенчатым «автоматом».

В Уфе «китайскую» Sonata предлагают за 3 950 000 рублей. В Москве за рестайлинговый седан восьмого поколения придется заплатить минимум 4 250 000 рублей. Как уточнили «Автоновости дня», за эту сумму доступна 160-сильная версия модели с корейского рынка.

Также в столице можно приобрести гибридную Hyundai Sonata за 4 300 000 рублей. В состав силовой установки входят 2,0-литровый бензиновый двигатель G4NR мощностью 152 л. с. и электромотор на 52 л. с., встроенный в шестиступенчатую автоматическую трансмиссию. Совокупная пиковая мощность системы составляет около 195 л. с.

Интерьер новых Hyundai Sonata включает объединенную панель с двумя упомянутыми ранее 12,3‑дюймовыми экранами, селектор АКПП на рулевой колонке и площадку для беспроводной зарядки двух смартфонов. Нередко оснащение также предусматривает вентиляцию и подогрев передних кресел, двухзонный климат‑контроль, акустику Bose и кожаную отделку сидений.

Мультимедийная система поддерживает беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, а также получает обновления «по воздуху». Цифровая камера заднего вида, а в топовых версиях и камеры кругового обзора, упрощают и делают безопаснее парковку.

В состав комплекса Smart Sense входят адаптивный круиз‑контроль с функцией Stop & Go, система удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение с распознаванием пешеходов и велосипедистов, контроль слепых зон и предупреждение при выезде задним ходом. Среди других доступных функций — электропривод багажника, многоцветная подсветка салона, датчики света и дождя, автоматические, часто адаптивные, LED‑фары, а также передние и задние парктроники.

Автор: Иван Бахарев