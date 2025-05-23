Дерек Чанг: Китай станет центром внимания в Формуле 1

На мероприятии для партнёров и спонсоров в Монако исполнительный директор Liberty Media Дерек Чанг говорил о планах дальнейшего развития Формулы 1.

Дерек Чанг отметил, что за последние десять лет под руководством Чейза Кэри, а затем Стефано Доменикали, Формула 1 стала культурным явлением и вышла за рамки обычного спорта.

Исполнительный директор подчеркнул, что основное внимание уделяется состязаниям на трассе, однако сам чемпионат превратился в широко распространенный и популярный развлекательный продукт.

Чанг отметил, что сегодня участники Формулы 1 являются послами бренда, заинтересованными не только в результатах гонок, но и в своей жизни за пределами трека.

Расширение аудитории также остается в центре внимания руководства Формулы 1, постоянно привлекая новые бренды и переходя к модели взаимодействия с потребителем.

Директор отметил, что сотрудничество с такими компаниями, как Disney и Lego, а также постоянное привлечение новых групп интересов ставят перед Формулой 1 новые вызовы и возможности.

Дерек Чанг подчеркнул значимость китайского рынка и выразил убеждение в больших перспективах развития Формулы 1 в этой стране с огромным населением.

Вместе с тем, он отметил, что эпидемия COVID-19 замедлила темпы развития в регионе, однако руководство готово инвестировать в развитие чемпионата в Китае и продолжать привлекать к гонкам новых поклонников.

Чанг заявил, что Формула 1 является премиум-брендом, и ее амбициозные цели хорошо сочетаются с интересами китайской аудитории, влюбленной в спорт и бренды.

Исполнительный директор дополнил, что необходимо укреплять присутствие на китайском рынке, инвестируя в продвижение и развитие Формулы 1, чтобы расширить влияние и стать более значимым игроком в сфере автоспорта в этой стране.