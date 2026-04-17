Парламентарии предложили ввести налоговый вычет на ремонт автомобилей

Депутаты Государственной Думы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев и вице-спикер палаты Владислав Даванков выступили с инициативой ввести новую категорию налогового вычета — на ремонт автомобиля. Соответствующее письмо направлено министру финансов Антону Силуанову. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на копию документа, находящуюся в распоряжении редакции.

Депутаты предлагают организовать налоговый вычет по аналогии с действующими сегодня мерами поддержки, касающимися оплаты медицинских услуг, обучения детей и возврата процентов по ипотеке. Однако, как отмечается, мера рассчитана не на всех владельцев автомобилей, а исключительно на работающих пенсионеров.

В пояснительной части своего предложения парламентарии подчеркивают, что для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, автомобиль зачастую остается незаменимым средством передвижения. Особенно остро эта проблема стоит в небольших городах и сельской местности, где личный транспорт становится единственной возможностью добраться до важных социальных объектов. В случае поломки машины пенсионеры вынуждены тратить значительные суммы на ремонт или, не имея возможности незамедлительно починить автомобиль, продолжают пользоваться неисправным транспортом, что создает дополнительные риски на дорогах.

Инициатива ограничена только работающими пенсионерами, поскольку механизм налогового вычета подразумевает наличие официального дохода и уплаты налогов. Возврат средств, по замыслу авторов предложения, должен быть возможен при наличии подтверждающих документов из автосервиса о выполненном ремонте и владении одним транспортным средством, используемым в личных целях. Также предлагается установить годовой лимит на сумму вычета.