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Дэн Фэллоуз: «Я очень рад снова работать с Ньюи».

Технический директор команды Aston Martin Дэн Фэллоуз выразил уверенность в том, что приход опытного инженера Эдриана Ньюи поможет завершить формирование технического штаба коллектива, который в текущем сезоне был усилен несколькими выдающимися
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.09.2024, 20:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

Технический директор команды Aston Martin Дэн Фэллоуз выразил уверенность в том, что приход опытного инженера Эдриана Ньюи поможет завершить формирование технического штаба коллектива, который в текущем сезоне был усилен несколькими выдающимися специалистами.

«Мы с Эдрианом сотрудничаем уже много лет, и мне всегда нравилось наше совместное творчество. Я искренне рад тому, что смогу продолжить эту успешную работу здесь, в команде Aston Martin», - поделился мнением Дэн Фэллоуз.

Оставляя свою прежнюю команду Red Bull, опытный инженер поставил перед собой серьезный вызов. Он стремится увидеть, каким образом коллектив сможет вырасти и стать настоящим гигантом в мире автоспорта.

«Мы достигли многого в Red Bull, однако для меня одним из ярких моментов было сотрудничество с Эдрианом и наша взаимная креативность. Я с нетерпением жду возможности продолжить это сотрудничество здесь, в абсолютно новом формате», - добавил он.

Подписание контракта с Эдрианом Ньюи рассматривается в команде как уникальная возможность сделать следующий шаг к успеху. «Мы долго создавали эту команду. Я здесь уже два с половиной года, и за это время мы проделали огромный путь к достижению наших целей. Следующим этапом является создание конкурентоспособного болида на сезон 2026 года и последующие», - заверил фанатов спорта Дэн Фэллоуз.

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