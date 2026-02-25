Демсон Идрис стал новым глобальным амбассадором Формулы 1

Демсон Идрис, голливудский актёр, исполнивший роль Джошуа Пирса в фильме F1: The Movie, заключил соглашение с Формулой 1 и стал официальным глобальным послом чемпионата мира.

В новой должности Идрис будет способствовать укреплению связей между Формулой 1 и широкой аудиторией в сферах культуры и развлечений. Он примет участие в нескольких этапах Гран При и окажет содействие чемпионату в разработке разнообразного контента, создании партнёрских материалов, а также масштабных промо-кампаниях, нацеленных на привлечение новых поклонников автоспорта.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1, отметил, что рад приветствовать Демсона Идриса в числе представителей этого бренда. По его словам, участие актера в проекте F1: The Movie стало значимым событием, которое сыграло важную роль в презентации автоспорта новой аудитории и принесло значительный кассовый успех фильму. Сейчас Идрис официально становится послом Формулы 1 на глобальном уровне.

Доменикали подчеркнул, что Формула 1 высоко ценит подлинность, а Демсон Идрис по-настоящему заинтересован в развитии спорта и полностью разделяет видение руководства. Доменикали выразил удовлетворение продолжением этого сотрудничества и уверен, что с учетом влияния Идриса в индустрии развлечений, совместными усилиями удастся вывести взаимодействие с фанатами на новый уровень.

Сам Демсон Идрис также поделился своими впечатлениями. Он отметил, что всегда испытывал интерес к тем сферам, где объединяются культура, мастерство и точность, и считает Формулу 1 настоящим эпицентром этих качеств. Опыт работы над фильмом позволил ему глубже понять уровень страсти, напряжения и технологических инноваций, которые определяют этот спорт.

Идрис заявил, что рад возможности представлять Формулу 1 в мире. По его словам, быть причастным к этому сообществу для него очень важно, и он гордится тем, что способен стать связующим звеном между Формулой 1 и людьми по всему миру.