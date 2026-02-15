Выгодное предложение дня: Omoda 5 Knight доступен за "всего лишь" £174 в месяц

Роскошный интерьер по доступной цене

Современный дизайн

Всего £174 в месяц

В последние месяцы и годы продажи китайских автомобилей демонстрируют стремительный рост, и сегодняшнее предложение дня наглядно объясняет причины такой популярности. Кроссовер Omoda 5, который позиционируется как конкурент Nissan Qashqai, сейчас можно оформить по подписке всего за £174 в месяц через сервис Auto Express Buy A Car.

Аренда через компанию Leasing Options предусматривает двухлетний срок и ежемесячный платеж в размере £173.96 после первоначального взноса £2,437.51. Для желающих уменьшить стартовые расходы, есть возможность сократить этот платёж почти в два раза — до £1,051.69, повысив при этом ежемесячную плату до £233.90. Если же требуется увеличить годовой лимит пробега с 5,000 до 8,000 миль, ежемесячный платёж вырастет всего на £36 и составит £268.84.

За такие деньги клиент получает современный и хорошо оснащённый автомобиль. Omoda 5 — это компактный семейный SUV, сопоставимый с Nissan Qashqai или Hyundai Kona. В данном предложении автомобиль представлен в комплектации Knight, которая включает в себя сразу два 12,3-дюймовых дисплея, обивку из искусственной кожи с подогревом передних сидений, беспроводную зарядку для смартфона и обширный набор систем безопасности, среди которых камера заднего вида.

Под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель, работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Мощность двигателя составляет 147 л.с., что позволяет разгоняться до 62 миль в час примерно за 10 секунд. Несмотря на заявленный расход топлива по WLTP в 31 миль на галлон, сэкономленные на аренде средства могут компенсировать дополнительные расходы на топливо.

Фото: autoexpress

Автомобильные предложения дня подбираются редакцией на основе базы Auto Express Buy A Car, где представлены лучшие актуальные предложения от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Условия предоставления автомобиля могут меняться, все предложения ограничены по времени и наличию. В случае окончания этого предложения другие выгодные варианты аренды Omoda 5 можно найти на специальной странице Omoda 5.

