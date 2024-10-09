Умер: V-8 Jeep Grand Cherokee L

Автомобильный бренд Jeep принял решение убрать 5,7-литровый V-8 из модели Grand Cherokee в конце 2022 года. Примерно год спустя, Hemi исчез из Wagoneer и Grand Wagoneer. Теперь же этот восьмицилиндровый двигатель уходит из Grand Cherokee L. Ранее его можно было заказать для версий Overland, Summit и Summit Reserve, но он тихо ушел с рынка в третьем квартале 2024 года.

Сейчас больше нельзя заказать восьмицилиндровый двигатель, и Grand Cherokee L стала еще одной моделью, лишившейся V-8 за последние годы. Представитель Jeep рассказал Motor Authority, что компания прекратила выпуск более крупного двигателя. Хотя это печальная новость, но в реальности его отсутствие почувствует лишь немногие. В 2024 году процент заказов на этот двигатель составил менее 4%.

С уходом V-8 максимальная грузоподъемность Grand Cherokee L снизилась. Теперь с двигателем Pentastar объемом 3,6 литра можно перевозить 6 200 фунтов, что на 1 000 фунтов меньше, чем с Hemi. Также вам придется довольствоваться меньшей мощностью, поскольку у менее объемного двигателя 293 лошадиные силы и 260 фунт-футов крутящего момента, тогда как V-8 имел показатели 357 л.с. и 390 фунт-футов соответственно.

2025 год еще не наступил, но по сообщению Mopar Insiders, двигатель Pentastar также уйдет. Ходят слухи, что Jeep установит турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель Hurricane, как в модели Wrangler, где он развивает 270 л.с. и 295 фунт-футов. Также говорят о версии Evo этого двигателя, возможно, с мощностью более 300 л.с. Grand Cherokee L, похоже, пропустит гибридную технологию 4xe и останется только с обычным гибридным силовым агрегатом.

Если это правда, то обновленный Grand Cherokee L будет представлен только с четырехцилиндровым двигателем, в отличие от предыдущей модели с V-6 и V-8. Учитывая, что уже октябрь, вероятно, модельный год 2025 уже близок, и мы скоро узнаем все детали.