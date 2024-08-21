Infiniti Q50: Дело сделано

Инфинити Q50 больше не существует. Последний седан бренда официально прекратил свое существование в 2025 году после более чем десятилетнего пребывания на рынке.

Представитель Infiniti подтвердил новость о прекращении производства Q50 для The Autopian во вторник, говоря, что 2024 год был последним модельным годом для этой машины. Отсутствие Q50 в 2025 году означает, что у Infiniti осталось всего четыре автомобиля в линейке, и все они являются кроссоверами или внедорожниками.

Представленный на Североамериканском международном автосалоне, Q50 впервые появился в продаже в 2013 году для модельного года 2014, заменив седан G37. Он привлек внимание своей контроверсиальной системой управления на жестяных тросах, которая в основном получила негативные отзывы.

Постоянные изменения в системе за годы доработок от производителя и добавление производительной версии с 400-сильным двигателем в отделке Red Sport 400 улучшили ситуацию, но Q50 так и не смог завоевать такую же долю рынка, как, например, BMW 3 Серии, продавая чуть менее 47 000 единиц в самый популярный год продаж.

Прекращение производства Q50 наступило всего через два года после прекращения производства его двухдверного купе-брата, Q60. Убитый в 2022 году, Q60 предлагал сходный внешний вид и варианты силовых агрегатов, он покинул североамериканский рынок, чтобы Infiniti могла "сосредоточиться на самых популярных сегментах рынка автомобилей премиум-класса, таких как кроссоверы и внедорожники", по словам бренда.

Судя по их линейке на 2025 год, это утверждение явно не изменилось. Покойся с миром, Q50, мы будем скучать по тебе.