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Проблема с новинками: почему они не работают, - Де ла Роса

Сложности Aston Martin в сезоне связаны с неэффективными техническими обновлениями. Фернандо Алонсо отметил, что машина не конкурентоспособна.Педро де ла Роса, посол команды, высказал свои мысли по поводу сложной ситуации.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.08.2024, 14:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Сложности Aston Martin в сезоне связаны с неэффективными техническими обновлениями. Фернандо Алонсо отметил, что машина не конкурентоспособна.

Педро де ла Роса, посол команды, высказал свои мысли по поводу сложной ситуации. Он признал, что команда столкнулась с сильными соперниками.

Эксперт подчеркнул, что команда не собирается сдаваться. Работа над усовершенствованиями AMR24 продолжается.

Бывший гонщик отметил мотивацию, которую приносит команде Фернандо Алонсо. Он описал испанца как лидера с высокими требованиями к себе и окружающим.

Фернандо хочет побед, и его уверенность придаёт команде дополнительный стимул. Его психологический настрой убеждает, что хороший результат возможен при исправной машине.

На данный момент команда занимает 5-е место в Кубке конструкторов, уступая Mercedes более, чем на 200 очков.

Источник

Aston Martin (114)

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