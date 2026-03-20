Де ла Роса: "Алонсо не знает, станет ли этот год для него последним"
Aston Martin сталкивается с серьёзными проблемами в начале 2026 года, ставя под угрозу шансы Фернандо Алонсо на победы в Формуле 1.
Иннокентий Петров
20.03.2026, 10:21·2 мин
К началу 2026 года команда Aston Martin столкнулась с неожиданно серьёзными трудностями, что поставило под угрозу амбиции Фернандо Алонсо на новые победы, подиумы и даже на борьбу за чемпионский титул в Формуле 1.

Решение сложившихся проблем вряд ли возможно в кратчайшие сроки, а самому испанскому гонщику уже исполнилось 44 года. Несмотря на внушительный опыт и мастерство, Фернандо Алонсо неизбежно приближается к моменту, когда ему придётся задуматься о завершении карьеры пилота.

Испанское издание Marca напомнило, что сам Алонсо ранее отмечал: его дальнейшее будущее напрямую зависит от конкурентоспособности команды. «Как я говорил в прошлом году, когда продлил контракт, всё будет зависеть лишь от шансов этой команды на победу в чемпионате», – приводятся его слова, произнесённые на одном из этапов в Австралии. Гонщик также подчёркивал, что в Aston Martin в настоящее время сталкиваются с трудностями, связанными с адаптацией к новым техническим правилам и переходом на двигатели Honda, однако считает, что эти вопросы можно решить. Алонсо добавил, что для него сейчас ключевой вопрос: останется ли он за рулём болида или его роль в команде изменится.

Пока даже близкие к Алонсо люди не могут дать однозначного ответа, как сложится его будущее в Формуле 1.

Педро де ла Роса, представитель Aston Martin F1 и давний друг Алонсо, в эфире радиостанции Cadena SER признался: «Не знаю, это будет его последний год или нет, но думаю, что он и сам этого не знает». Он отметил, что команда должна предоставить Фернандо более конкурентоспособный болид вне зависимости от его решения о будущем.

По мнению де ла Росы, было бы заслуженно, если бы Алонсо завершил карьеру, добавив к списку своих достижений хотя бы ещё одну победу. Впереди в сезоне остаются ещё 20 гонок, и в команде сохраняют надежду на улучшение ситуации. Однако он подчеркнул, что времени на изменения остаётся всё меньше, и этот факт вызывает определённое беспокойство.

