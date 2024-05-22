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Формула 1: Феттель замечает, что спрос на его услуги упал

Во время уик-энда в Имоле вся фокусировка была на Себастьяне Феттеле, который организовал и принимал участие в особых мероприятиях, посвященных памяти легендарного Айртона Сенны.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.05.2024, 14:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Во время уик-энда в Имоле вся фокусировка была на Себастьяне Феттеле, который организовал и принимал участие в особых мероприятиях, посвященных памяти легендарного Айртона Сенны. Четырехкратного чемпиона мира спрашивали о возможном возвращении в Формулу 1, на что он явно дал понять, что такие планы отсутствуют.

Несколько дней назад были озвучены его слова, а теперь мы представляем мнение Кристиана Даннера, бывшего пилота Формулы 1, который сотрудничает с австрийским изданием Motorsport Magazin в качестве эксперта.

Даннер поделился своими впечатлениями от общения с Феттелем в Имоле: "Во-первых, Себастьян, вероятно, осознает, что спрос на его услуги сейчас не так велик. Во-вторых, он понимает, какие усилия ему нужно предпринять и насколько тяжело придется тренироваться, чтобы вернуться в форму".

"Когда я встретился с ним в Имоле, я пожал ему руку и заметил, что он выглядит бледным и немного истощенным. Если раньше он излучал энергию, которую ощущали окружающие, то сейчас этого не заметно – надеюсь, что с ним все в порядке".

Пожелаем, чтобы у него была возможность найти новое призвание после завершения гоночной карьеры, так как это нелегкая задача для каждого спортсмена. Мы надеемся, что все у Феттеля наладится, вне зависимости от того, чем он займется в будущем…

Однако, когда он участвовал в демонстрационных заездах в Имоле на болиде McLaren MP4/8, который принадлежал Айртону Сенне, это было великолепно, и все снова увидели, что Себастьян – замечательный парень, который с огромным уважением относится к истории своего любимого спорта…

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Себастьян Феттель (5)Кристиан Даннер (3)

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