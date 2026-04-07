Даниил Квят заинтересован в выступлениях в Формуле E

Российский автогонщик Даниил Квят продолжает укреплять свою репутацию опытного профессионала в мире автоспорта. В его послужном списке — 110 стартов в Гран При Формулы 1 и три подиума, которых он добился, выступая за такие команды, как Red Bull и Toro Rosso.

После завершения карьеры в Формуле 1 Квят попробовал свои силы в различных дисциплинах. Среди них — участие в гонках на выносливость, а также выступления в американской серии NASCAR. В текущем сезоне спортсмен дебютирует в престижной японской серии Super GT300, где будет пилотировать Lamborghini Huracan GT3 Evo 2. С гоночным подразделением Lamborghini Даниил сотрудничает уже не первый год: он представлял заводскую команду Lamborghini Squadra Corse на «24 часах Ле-Мана» и в американском чемпионате IMSA.

Опыт Квята в автоспорте охватывает множество различных серий, включая тестовые сессии в Формуле E. В рамках так называемых Rookie tests, предназначенных для новичков электрической серии, Даниил не раз оказывался за рулём болида Формулы E. В 2023 году в Берлине он участвовал в тестах по приглашению коллектива, который тогда назывался NIO 333 (сейчас — Cupra Kiro), а в 2025 году и минувшей весной — с командой DS Penske в Мадриде.

В интервью RacinNews365 Даниил Квят поделился своими планами относительно чемпионата мира по гонкам на электромобилях. По его словам, вопрос о перспективах на следующий год пока остаётся открытым. В нынешнем сезоне основное внимание гонщик уделяет выступлениям в Японии, где он представляет интересы Lamborghini в качестве заводского пилота.

Квят также отметил, что не исключает возможности дебюта в Формуле E, если появится интересное предложение. «Мне интересна эта серия, тем более теперь, когда она готовится перейти на машины четвёртого поколения, которые способны генерировать больше прижимной силы», — подчеркнул спортсмен.

На вопрос о возможных переговорах с командами Формулы E Даниил ответил, что поддерживает контакты со многими представителями паддока, а также открыт для новых возможностей, которые могут появиться в будущем.

Тем временем Квят готовится к своему дебюту в Super GT: уже в ближайшие выходные он выйдет на старт 300-километровой гонки на автодроме Okayama International Circuit.