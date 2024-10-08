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Даниил Квят остается оптимистом

В этом сезоне Даниил Квят принимает участие в гоночной серии на дальность за команду Lamborghini. Пока не получилось добиться выдающихся результатов, однако пилот считает, что у итальянского производителя есть потенциал к победам уже в 2025 году.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.10.2024, 18:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

В этом сезоне Даниил Квят принимает участие в гоночной серии на дальность за команду Lamborghini. Пока не получилось добиться выдающихся результатов, однако пилот считает, что у итальянского производителя есть потенциал к победам уже в 2025 году.

«Перед нами много работы, следует помнить, что это наш первый год. Программа предсезонных испытаний была крайне ограниченной, многие узлы не были оптимизированы и оказались довольно несовершенными», - отметил Квят.

«Наше выступление в Ле-Мане прошло очень чисто, что важно для нас, мы преодолели Гиперпоул в Фудзи – раньше нам не хватало скорости, а теперь мы эту проблему решили. Это означает, что у нас есть все шансы, но необходимо проанализировать, что можно улучшить», - добавил гонщик.

«Я надеюсь, нововведения помогут нам бороться за топ-5 и победы. Это наша цель. Посмотрим, как завершится этот сезон. К сожалению, пока мы не можем гарантировать стабильность. Мы должны проанализировать многие вещи, понять, почему у нас были определенные трудности в Фудзи. Мы не ставим себе больших ожиданий на этапе в Бахрейне, так что сможем работать без дополнительного давления», - заключил Даниил.

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