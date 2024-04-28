Даниил Квят: "Мы стали свидетелями исторического момента"

Вчера в Абу-Даби прошло знаменательное событие, которое, возможно, пока не всяк полностью осознал мировой автоспорт. Речь идет о запуске новой гоночной серии под названием Abu Dhabi Autonomous Racing League, сокращенно A2RL. Если год назад только говорили о запуске этого проекта, то уже через несколько месяцев на треке Яс-Марина состоялся ее дебютный этап.

Согласно информации издания The Race, в серии задействованы одноместные машины от Dallara, которые используются в японской серии Super Formula. В гонках участвуют восемь команд, призовой фонд серьезный. Но вот гонщиков здесь не увидишь. Всеми машинами управляет искусственный интеллект.

Примечательно, что среди участников по-прежнему есть один настоящий гонщик, и это Даниил Квят. Он присоединился к беспилотной гоночной серии, дополнив информацию о своем участии.

У всех восьми команд одинаковые машины: на шасси Dallara с четырехцилиндровыми турбомоторами объемом 2 литра и мощностью около 550 лошадиных сил. Интересно, что управление автомобилем осуществляется через ИИ, который получает информацию через систему «органов чувств».

Главное отличие между командами – это программное обеспечение. Здесь каждая команда должна показать свое мастерство программирования. Цель у всех одна – пройти гонку быстрее всех остальных. И для этого необходимо научить технику с ИИ особым навыкам.

Участники серии: Fly Eagle (Китай и ОАЭ), Humda Lab (Венгрия), Code19 (США), Constructor (Германия), Kinetiz (Сингапур и ОАЭ), Polimove (Италия), Unimore (Италия), и команда Мюнхенского технического университета (TUM). Общий призовой фонд – $2,25 млн.

Цель серии – продемонстрировать возможности ИИ и воспитать высококвалифицированных IT-специалистов. Перед началом гонки все команды прошли тренировки, но не без инцидентов: одна машина врезалась в барьер, а другие столкнулись на трассе.

В квалификации лучшие четыре команды оказались Polimove, Unimore, TUM и Constructor. Перед стартом гонки только они получили право выйти на трассу.

Даниил Квят, бывший гонщик Формулы 1 и ныне представляющий Lamborghini в WEC, также выступил в заезде, чтобы помериться силами с беспилотным автомобилем.

Формат финальной гонки включал два вводных круга перед стартом и шесть боевых кругов. Три из которых пришлось провести за автомобилем безопасности из-за различных инцидентов на трассе. Победу одержала команда TUM.

Первая гонка, несмотря на некоторые проблемы, свидетельствует о прогрессе в области развития ИИ. Ожидается, что в будущем проведение гонок будет более гладким и продуманным.

Организаторы обещают проводить не менее одной гонки в год, а призовой фонд рассчитан на четыре года. Этот проект подтолкнет развитие ИИ к новым высотам, вырабатывая новые стандарты в мире автоспорта.