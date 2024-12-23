Dacia Sandero остается лидером продаж в Европе в ноябре

Согласно данным исследовательской компании JATO Dynamics, хэтчбек Dacia Sandero стал лидером продаж среди автомобилей в Европе по итогам ноября 2024 года. Эта модель удерживает звание самого популярного автомобиля второй месяц подряд, обогнав конкурентов.

За ноябрь текущего года было продано 22 014 экземпляров Dacia Sandero в Европе, что на 8% превышает показатели прошлого года. На втором месте оказалась Tesla Model Y с объемом продаж 17 654 автомобиля, показав прирост на 1%. Volkswagen Golf пришел на третью строчку с результатом в 17 530 проданных машин (+11%). Renault Clio занял четвертое место, собрав 17 213 покупателей из Европы (+7%). Пятую позицию занял Peugeot 208, реализованный в количестве 16 798 штук (+43%).

В список из десяти самых популярных моделей в Европе также попали Volkswagen T-Roc (16 581 экз.; +18%), Toyota Yaris Cross (16 442 экз.; +7%), Volkswagen Tiguan (16 116 экз.; +52%), Toyota Yaris (15 356 экз.; +20%) и Dacia Duster (14 052 экз.; +15%), подчеркивая разнообразие предпочтений европейских автолюбителей.