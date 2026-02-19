«Dacia Sandero» и «Sandero Stepway»: гибридный двигатель и другие обновления

Компания Dacia объявила о масштабных обновлениях в модельном ряду, продолжая курс на постепенную электрификацию всех автомобилей марки.

В серию изменений вошли новые гибридные силовые установки для популярных моделей Sandero и Sandero Stepway, а также модернизированные цифровые интерфейсы и расширенный список стандартного оборудования. Следует отметить, что семиместный Jogger, созданный на базе Sandero, уже получил эту обновленную и более мощную гибридную систему.

В Dacia Sandero теперь будет доступен 155 Hybrid — гибридный двигатель, который дополняет уже существующий бензиновый турбомотор 100 TCe с тремя цилиндрами. Новый гибрид использует ту же конструкцию, что и другие модели Dacia и Renault: атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с четырьмя цилиндрами работает в паре с электромотором и интегрированным стартер-генератором. Емкость батареи составляет всего 1,4 кВт·ч, что, тем не менее, позволяет двигаться с выключенным двигателем до 80% времени в городских условиях.

Суммарная мощность гибридной установки — 153 л.с., что на 52 л.с. больше по сравнению с бензиновым вариантом Sandero. При этом бензиновый трехцилиндровый двигатель остается более тяговитым — 200 Нм против 170 Нм у гибрида. Официальные данные по разгону Sandero пока не объявлены, однако для более крупного Jogger с таким же мотором заявлен разгон до 100 км/ч за 9 секунд и максимальная скорость 179 км/ч, что на 0,7 секунды быстрее, чем у версии только с бензиновым двигателем.

Для многих покупателей ключевым фактором окажется экономичность. Хотя точные показатели для Sandero пока не раскрыты, известно, что Jogger с гибридной установкой расходует 4,6 л топлива на 100 км — это 8,4 л/100 км экономии и снижение выбросов CO2 на 17 г/км по сравнению с бензиновой версией Sandero.

Переход на гибридную технологию обойдется покупателям примерно на £3 000 дороже, исходя из разницы в стоимости между бензиновыми и гибридными версиями Jogger.

В рамках обновления модельного ряда Sandero также были внесены небольшие изменения во внешности. Версии Stepway получили новый материал для внешней облицовки — Starkle, представляющий собой полимер с 20% содержанием переработанного сырья, который не требует дополнительной покраски или покрытия после производства. Это снижает углеродный след автомобиля и облегчает его переработку.

В списке оснащения старших комплектаций появились автоматические фары, система кругового обзора с несколькими камерами и складывающиеся зеркала с электроприводом. В салоне обновлены графика цифровых приборов для более современного вида. Все новые Sandero, Stepway и Jogger теперь соответствуют последним требованиям безопасности ЕС, включая системы контроля усталости водителя и автоматического экстренного торможения.