Dacia Jogger с новыми двигателями и технологиями

Редакция Auto Express высоко оценила Dacia Jogger, присудив этой модели престижную награду "Семейный автомобиль года" уже дважды. И вот сейчас выглядит так, что семиместный автомобиль станет еще лучше благодаря обновленной версии, которая появится позже в этом году.

Мы заметили обновленный Jogger еще в конце 2024 года, но эти свежие шпионские фотографии дают нам гораздо лучшее представление о том, чего ожидать, когда наконец снимут покрывало. Если вы считаете, что Jogger уже обновлялся, вы правы. Недолго после запуска автомобиля его внешность немного изменили, чтобы внедрить последний корпоративный стиль Dacia, включая новый значок "link" на передней части и узор решетки радиатора. Однако все автомобили бренда получили такое же обновление.

С момента запуска Jogger Dacia представила совершенно новый Bigster и третье поколение Duster, а также крошечный Spring. Чтобы сохранить свежий вид Jogger на фоне своих новых "братьев", Dacia готовит полную переднюю часть автомобиля, некоторые изменения сзади и, возможно, обновления внутри.

Фото: autoexpress

Хотя этот тестовый автомобиль Jogger все еще увешан камуфляжем, мы можем лучше рассмотреть новую характерную форму передних фар и забавный кубический узор на переделанных верхней и нижней решетках. По бокам, возле, без сомнения, переформированного переднего бампера, находятся воздушные заслонки для повышения аэродинамической эффективности, а также комплект противотуманных фар.