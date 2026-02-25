Dacia Duster и Bigster готовы «покорять дикую природу» с новой гибридной системой 150 4x4

Компания Dacia готовится представить новую гибридную систему для внедорожников Dacia Duster и Dacia Bigster. Уже в ближайшие месяцы обе модели получат опцию полного привода в сочетании с автоматической коробкой передач — впервые подобная конфигурация будет доступна для этих автомобилей.

Новая силовая установка, получившая обозначение ‘150 4X4’, во многом повторяет архитектуру существующей версии 130 4X4. В ее основе — 1,2-литровый турбированный бензиновый двигатель с тремя цилиндрами, которому помогает небольшой электромотор, работающий от 48-вольтовой системы мягкого гибрида.

Главное отличие заключается в наличии дополнительного электродвигателя, установленного на задней оси. Этот мотор развивает 30 л.с. и 87 Нм крутящего момента, передавая тягу на задние колеса через двухступенчатую коробку передач. В первом диапазоне обеспечивается высокий крутящий момент, что особенно полезно при движении по бездорожью, а на второй передаче система может поддерживать привод на заднюю ось вплоть до 86 миль в час.

Кроме увеличения мощности по сравнению с версией 130 4X4, новый вариант оснащается шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, в то время как ранее предлагалась только механическая трансмиссия. Совокупная отдача силовой установки достигает 148 л.с. и 230 Нм.

Благодаря подобной схеме Dacia Bigster впервые появится в исполнении с полным приводом. Сейчас в линейке этой модели представлены только переднеприводные версии с мягким гибридом и полноценным гибридом. Подробные цены и спецификации новых гибридных модификаций с полным приводом производитель объявит ближе к старту продаж.

В дальнейшем компания Dacia намерена расширять линейку гибридных силовых установок и в 2025 году, а также после этого. Руководство бренда отмечает, что роль гибридных технологий в модельном ряду будет лишь возрастать.