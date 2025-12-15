Главная Новости Хельмут Марко Да Кошта: как Хельмут Марко лишил меня мечты
Новости

Да Кошта: как Хельмут Марко лишил меня мечты

Антониу Феликс да Кошта рассказал, почему не стал пилотом Toro Rosso в Формуле 1, как Red Bull изменил его карьеру и что испытывал в тот момент.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.12.2025, 20:02·4 мин
single
Фото: F1news.ru

Антониу Феликс да Кошта, известный португальский автогонщик, уже почти 20 лет выступает на различных трассах мира. В настоящее время он совмещает участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и в серии Формула E. В начале своей карьеры да Кошта считался одним из самых перспективных молодых пилотов, входил в молодежную программу Red Bull и был очень близок к дебюту в Формуле 1. Однако этот этап в его карьере так и не состоялся.

В недавнем подкасте своего коллеги и соперника по WEC Лоренса Вантура, Антониу подробно рассказал, почему ему не удалось стать пилотом команды Toro Rosso.

По его словам, в то время он был участником молодежной программы Red Bull, а его руководителем являлся Хельмут Марко. Антониу вспоминает, что успел стать резервным пилотом команды Формулы 1, выступал за Red Bull в Мировой серии Renault, одерживал победы и боролся за чемпионский титул.

Он отметил, что подписал контракт, согласно которому должен был перейти в Формулу 1, но в последний момент соглашение было аннулировано. В результате обещанное место в команде досталось другому гонщику — Даниилу Квяту.

Антониу признает, что этот период был для него очень непростым, однако он не жалеет о своем сотрудничестве с Red Bull. По его мнению, несмотря на не самые выгодные условия контрактов для молодежи, участие в программе дает шанс на попадание в Формулу 1, а если гонщик проявляет себя — как, например, Макс Ферстаппен или Карлос Сайнс, — в дальнейшем возможно заключить полноценный контракт.

Да Кошта рассказал, что всегда поддерживал хорошие отношения с Хельмутом Марко, возможно, благодаря тому, что был немного старше других участников программы — ему было 18-19 лет. Он не стеснялся звонить Марко, если возникали вопросы, и даже приглашал его на ужин во время визитов в Австрию, что удивляло руководство, поскольку остальные гонщики, по его словам, обычно избегали подобных контактов.

Фото: F1news.ru

За год до описываемых событий Антониу дебютировал в Мировой серии Renault по ходу сезона и сразу начал одерживать победы. Однако в тот момент свободных мест в командах Red Bull в Формуле 1 не было, поэтому ему пришлось провести еще один сезон в серии, где он занял третье место по итогам чемпионата, уступив лишь Кевину Магнуссену и Стоффелю Вандорну, которые позже попали в Формулу 1.

В 2013 году Red Bull предложила Антониу контракт, который был подписан, и он рассчитывал на место в Toro Rosso в следующем сезоне, где должен был стать напарником Жана-Эрика Верня. Да Кошта отмечает, что у него были хорошие отношения с руководителем команды Францем Тостом, но сам признает, что, возможно, преждевременно начал говорить о Формуле 1, что стало для него важным уроком.

После окончания сезона Марко позвонил Антониу и спросил, готов ли он принять участие в тестах с командой Carlin уже на следующий день. Да Кошта отказался, считая, что этот этап уже позади, однако настойчивость Марко показалась ему подозрительной.

Позже в тот же день Марко вновь позвонил и сообщил: «У меня для тебя больше нет места в Формуле 1. Через два часа я тебе скажу, кому оно достанется, чтобы ты услышал это лично от меня. А тебе предстоит выступать в DTM за Audi». После этого разговора Антониу признается, что был очень расстроен, поскольку DTM его совершенно не интересовала, и он с трудом смирился с потерей шанса дебютировать в Формуле 1.

В дальнейшем Марко связался с ним еще раз, уточнив, что теперь ему предстоит выступать не за Audi, а за BMW. При этом Антониу подчеркивает, что стал единственным участником молодежной программы Red Bull, которого не исключили из проекта после отказа в Формуле 1 — обычно пилоты либо переходили в Ф1, либо покидали программу.

Он еще три года оставался тест-пилотом Формулы 1, а затем стал заводским гонщиком BMW, что, по его словам, положительно сказалось на дальнейшем развитии его карьеры. Тем не менее, Антониу признает, что ему понадобилось несколько месяцев, чтобы справиться с эмоциями после этой истории.

Источник

Хельмут Марко (141)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация