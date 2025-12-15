Да Кошта: как Хельмут Марко лишил меня мечты

Антониу Феликс да Кошта, известный португальский автогонщик, уже почти 20 лет выступает на различных трассах мира. В настоящее время он совмещает участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и в серии Формула E. В начале своей карьеры да Кошта считался одним из самых перспективных молодых пилотов, входил в молодежную программу Red Bull и был очень близок к дебюту в Формуле 1. Однако этот этап в его карьере так и не состоялся.

В недавнем подкасте своего коллеги и соперника по WEC Лоренса Вантура, Антониу подробно рассказал, почему ему не удалось стать пилотом команды Toro Rosso.

По его словам, в то время он был участником молодежной программы Red Bull, а его руководителем являлся Хельмут Марко. Антониу вспоминает, что успел стать резервным пилотом команды Формулы 1, выступал за Red Bull в Мировой серии Renault, одерживал победы и боролся за чемпионский титул.

Он отметил, что подписал контракт, согласно которому должен был перейти в Формулу 1, но в последний момент соглашение было аннулировано. В результате обещанное место в команде досталось другому гонщику — Даниилу Квяту.

Антониу признает, что этот период был для него очень непростым, однако он не жалеет о своем сотрудничестве с Red Bull. По его мнению, несмотря на не самые выгодные условия контрактов для молодежи, участие в программе дает шанс на попадание в Формулу 1, а если гонщик проявляет себя — как, например, Макс Ферстаппен или Карлос Сайнс, — в дальнейшем возможно заключить полноценный контракт.

Да Кошта рассказал, что всегда поддерживал хорошие отношения с Хельмутом Марко, возможно, благодаря тому, что был немного старше других участников программы — ему было 18-19 лет. Он не стеснялся звонить Марко, если возникали вопросы, и даже приглашал его на ужин во время визитов в Австрию, что удивляло руководство, поскольку остальные гонщики, по его словам, обычно избегали подобных контактов.

За год до описываемых событий Антониу дебютировал в Мировой серии Renault по ходу сезона и сразу начал одерживать победы. Однако в тот момент свободных мест в командах Red Bull в Формуле 1 не было, поэтому ему пришлось провести еще один сезон в серии, где он занял третье место по итогам чемпионата, уступив лишь Кевину Магнуссену и Стоффелю Вандорну, которые позже попали в Формулу 1.

В 2013 году Red Bull предложила Антониу контракт, который был подписан, и он рассчитывал на место в Toro Rosso в следующем сезоне, где должен был стать напарником Жана-Эрика Верня. Да Кошта отмечает, что у него были хорошие отношения с руководителем команды Францем Тостом, но сам признает, что, возможно, преждевременно начал говорить о Формуле 1, что стало для него важным уроком.

После окончания сезона Марко позвонил Антониу и спросил, готов ли он принять участие в тестах с командой Carlin уже на следующий день. Да Кошта отказался, считая, что этот этап уже позади, однако настойчивость Марко показалась ему подозрительной.

Позже в тот же день Марко вновь позвонил и сообщил: «У меня для тебя больше нет места в Формуле 1. Через два часа я тебе скажу, кому оно достанется, чтобы ты услышал это лично от меня. А тебе предстоит выступать в DTM за Audi». После этого разговора Антониу признается, что был очень расстроен, поскольку DTM его совершенно не интересовала, и он с трудом смирился с потерей шанса дебютировать в Формуле 1.

В дальнейшем Марко связался с ним еще раз, уточнив, что теперь ему предстоит выступать не за Audi, а за BMW. При этом Антониу подчеркивает, что стал единственным участником молодежной программы Red Bull, которого не исключили из проекта после отказа в Формуле 1 — обычно пилоты либо переходили в Ф1, либо покидали программу.

Он еще три года оставался тест-пилотом Формулы 1, а затем стал заводским гонщиком BMW, что, по его словам, положительно сказалось на дальнейшем развитии его карьеры. Тем не менее, Антониу признает, что ему понадобилось несколько месяцев, чтобы справиться с эмоциями после этой истории.